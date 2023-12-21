台股早盤跌逾190點 台積電跌9元！鋼鐵人與航海王逆勢走高
美股昨（20）日漲多拉回，重要指數皆走跌，其中道瓊跌1%多、費半跌2.8%。台北股市今（21）日早盤跌逾190點，下殺來到17442點，跌1%。權值王台積電早盤跌9元，來到576元，跌幅1.3%。其他重要電子股如聯電、鴻海、友達、和碩、大立光、日月光也熄火跌1%以上。不過，今日NB相對抗跌，記憶體族群、國防與生技醫療，還有「鋼鐵人」與「航海王」更是逆勢走高。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數20日下跌475.92點，或跌1.27%，收37082.00點；標普500指數下跌70.02點，或跌1.47%，收4698.35點；那斯達克綜合指數下跌225.28點，或跌1.50%，收14777.94點；費城半導體指數下跌117.90點，或跌2.86%，收4007.66點。
美股走跌，台積電ADR大跌3.7%，收在100.04美元，使台積電今日股價也臉綠，早盤跌9元，來到576元，跌幅1.3%。聯電也跌1.5%左右。其他重要電子股同樣一片慘綠，鴻海、友達、和碩、大立光、日月光跌1%。AI概念股同樣綠油油，緯創、英業達、廣達、技嘉跌1%，唯有緯穎逆勢走高漲2.5%。
NB族群相對抗跌，華碩逆勢走高漲2%，來到459元。記憶體族群抗跌，華邦電、南亞科漲1到2%，威剛與品安也漲1%。國防概念股不俗，寶一、亞航、雷虎漲2到4%。生技醫療股表現佳，恆大、益得、康那香、和康生、雃博、ABC、松瑞藥、優盛漲1到4%。另外，鋼鐵人發威，佳大飆漲停，海光、燁輝、新光鋼、久陽漲1到2%。陽明與長榮分別漲4%與2%。