明天冬至吃湯圓！全台10大知名老店一篇掌握　這家隱身台南90年

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基隆廟口名店，湯圓很純粹就只有芝麻一種口味，外皮做得軟Q好嚼，內餡的芝麻香氣濃厚又因為豬油而顯得滑溜潤口。吃法多種，有湯圓純粹加甜湯的、湯圓加蛋、酒釀湯圓、酒釀加蛋（無湯圓）、酒釀加蛋湯圓等。
📍施家鮮肉湯圓
榮獲必比登推介，位於台北延三夜市的施家鮮肉湯圓提供的是客家鹹湯圓，從 1960年代路邊攤起家，傳承至第二代的施家鮮肉湯圓走過半世紀。湯圓外皮標榜以圓糯米製作，口感軟Ｑ，內餡選擇黑豬後腿肉製作，鹹鮮有味，並在湯裡加入芹菜、油蔥等增添香氣。
📍臺一牛奶大王
1956創立至今，台灣大學的學生幾乎都吃過臺一牛奶大王，夏天來此吃冰、喝果汁，冬天吃湯圓甜湯，不僅台北在地人喜愛，包含日本等外國觀光客也喜愛造訪，小湯圓加紅豆湯是店家招牌，喜歡有餡料就選擇芝麻大湯圓加紅豆湯或花生湯，甚至也可選擇加酒釀。這裡也有湯圓外賣，小湯圓與大顆的芝麻、花生、鹹肉湯圓皆有。
📍雙連圓仔湯
1951年創立的雙連圓仔湯同樣是許多台北人的兒時回憶，最招牌商品是小湯圓，可以搭佐紅豆、蓮子或花生等。
📍九如商號
位在台北大安區仁愛圓環旁，近一甲子年的老店中餐廳，以江浙料理為主，但是湯圓也是熱門商品，包含內餡大湯圓（元宵），與芝麻、花生、棗泥口味甜湯圓。甜湯味道淡是其特色，因此重口味者可加酒釀等。
📍榮記客家湯圓
位在新竹城隍廟附近、武昌街上的老店，招牌的客家湯圓，就是傳統作法，小湯圓加上炒香的肉絲、香菇、韭菜、蝦米等配料，特別的是加入中藥材添香，炒香後還佐上醬油，再加入大骨高湯，料多味美。手工湯圓之外，還有麵食與各式客家風味小吃。
📍欣欣商號
位在台中有40幾年歷史的老店，主打湯圓、豆花，可作冰的、熱的，小湯圓可選擇加紅豆、花生或綜合，大湯圓包含芝麻、花生與鮮肉鹹口味。甜口味湯圓還可選擇是否要加入薑汁。
📍江水號
隱藏在台南市場內超過90年的老店，據說創立於民國20年，從原本的西市場已搬遷到附近的國華街臨時區，夏天來此要吃碗八寶冰配多種配料，冬天時甜湯湯圓裡的手工湯圓軟Q彈牙，另外米糕粥也是這裡暖呼呼的甜蜜招牌。
📍李家圓仔冰
高雄鹽埕第一公有市場入口處的李家圓仔湯，有超過一甲子歷史，這裡的湯圓是手切的小方塊狀，煮透後軟Q富嚼勁，可搭佐紅豆、芋頭、綠豆、薏仁等多種配料，下來來此就是加刨冰的吃法，冬天就是熱甜湯。
📍老周冷熱飲
位在高雄三民市場內，自1958年營業至今，招牌圓仔湯同樣是小湯圓搭佐紅豆湯及多種配料，口感Ｑ軟不爛，另外還有燒麻糬，以糖水煮熟的糯米糰即麻糬，裹上芝麻粉或是花生粉，也是幾乎每桌必點。