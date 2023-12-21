KTV「滾燙熱湯潑臉」！29歲女倒地尖叫哀號　3人行兇求輕判

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過程中雙方發生爭執，陳女3人接連以徒手毆打、熱湯潑灑、持餐盤丟擲、掌摑等方式傷害孫女，孫女全身多處挫傷，且因熱湯潑灑造成二度燒傷。檢方依傷害等罪嫌起訴陳女3人，審酌3人犯案手段凶殘、未與告訴人和解，建請法院從重量刑。
台中地方法院今天開庭，陳女、趙男、林男3人都坦承犯行。陳女表示，當天起衝突時，孫女先推她，還打她頭並且踹了一腳，趙男則說，案發後有跟孫女見過一次面道歉並談賠償，孫女回答再說，但後來就沒下文，再留言給她都避不見面。
陳女辯護人主張，因孫女積欠檯費，陳女當時懷孕3個月情緒不穩，一時氣憤才順勢潑灑熱湯，陳女身為孕婦當下也受到傷害，但並未對孫提告，事後透過各種管道聯繫孫女表示道歉、賠償都未果，安排調解，孫女也未出面。
公訴檢察官認為，偵查檢察官雖僅起訴3人傷害罪嫌，但根據醫院函文，孫女的頭、臉、手腳等，甚至私處都有二度燒燙傷，臉部皮膚痊癒後也不能恢復原本顏色，孫女是年輕女子、外觀受害，已達刑法所稱重傷，主張應構成傷害致重傷罪，處3年以上、10年以下徒刑，請法院審酌。
陳女辯護人請求法院審酌，陳女為經紀人，夾在經紀公司與小姐間，她替孫女代墊款項為難，當時有孕在身，和孫女是互相傷害行為，犯後很懊悔，包括陳女、趙男及林男均請求從輕量刑。（編輯：陳仁華）1121220