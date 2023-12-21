NBA／湖人對得到DeRozan或Caruso更感興趣　LaVine合約太大成包袱

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公牛隊資深作家Darnell Mayberry在接受《The Athletic》訪問時表示，「從公牛隊的角度來看，交易的最大障礙是LaVine的要價， 他手上有一份巨額合同，只要公牛隊輸球，他就不可能繼續履行這份合約。而當LaVine在陣時，公牛隊在這7個賽季裡的大部分時間都陷入了困境。」
LaVine正處於為期五年、價值2.15億美元的合約的第2個賽季，大多數球隊都不想成接受。相較於公牛方面，Jovan Buha表示，湖人正保持耐心，在接下來的幾周確定他們球員名單上的缺口以及所需要的升級後，才會出手。
「我的理解是，正如同之前報導的那樣，考慮到DeRozan和Caruso的合約，湖人隊更想要這兩人。自2020年奪冠以來——尤其是在災難性的Russell Westbrook交易之後，湖人隊更喜歡在每一年保持靈活性，而不是長期的合約。DeRozan的合約即將到期，薪資2800萬美元。Caruso本季薪資為950萬美元，下個賽季為990萬美元，他是聯盟最好的防守後衛之一，這兩季的薪資對球隊來說都很划算。與此同時，LaVine是一名充其量只能算是全明星邊緣的球員，而你必須接下他的大合約。」Buha如此說道。
不過LaVine是Klutch Sports的客戶，這是對他來說有利的因素。這家經紀公司是LeBron James好友Rich Paul的品牌，目前湖人隊球員名單上有4人是旗下客戶：James、Anthony Davis、Cam Reddish、Jarred Vanderbilt。
湖人目前對用Austin Reaves換LaVine不感興趣。雖然前者經歷了一個艱難的開局，曾被調到替補席上，但他現在已經恢復了上賽季的水準，在過去7場比賽中，有5場得分超過20分。
湖人會考慮以D’Angelo Russell為中心的交易，加上薪資匹配用的合約以及作為主要籌碼的選秀權（2029和2030年）和年輕球員，但他們想努力留住Max Christie和八村壘。