名家論壇》黃創夏／糾結成團的「藍色蜘蛛網」？

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一個因素是賴清德的看好度被過度樂觀了，賴清德當然穩固住了民進黨的基本盤，但太過於建制派的選舉模式，加上「昭和男」風格，少掉了民進黨慣有的帶動風潮特性，都讓賴清德一直難以突破年初以來的天花板。
這樣的局面下，先前又在中國介選處理掉郭台銘，柯文哲在藍白合過程當中犯下太多的錯誤，藍軍歸隊之下，侯友宜最後還是在泛藍「小雞扛母雞」的局面之下，緊追在後。
值得關注的就是，泛藍這些「小雞」們是聽哪一個「黨中央」的？
這是一個國民黨需要向全民解說，更需要向世界解說的重大危機，因為從今年初的國民黨「非綠整合」到「藍白合」的過程，國民黨黨中央一直沒有威信、沒有章法、沒有資源，一切都被看破手腳。但是當8月30日，宋濤藉著運城關帝廟石碑恫嚇「天人共戮」到雙查富士康之後，國民黨那些黨中央口中的「牛鬼蛇神」再也不敢造次，箇中變化，值得玩味。
這是一個警訊，誰真正能夠影響國民黨的那些地方實權人物？絕對將是未來台灣政局長期中，最需要戒慎恐懼的最大變數！
國民黨要當心，是否有和中國介選當中「獲利」？一定要劃清界線、說清楚和講明白。
因為自台灣在1996年開始「總統直選」以來，中國共產黨就無所不用其極的想要「介選」，台灣人民雖然逐漸對於中國介選感到冷漠和麻木了，國際上，不只是歐美日主流國家，甚至連波蘭、新加坡等公共電視都專題報導，擔憂更大的危機，正在2024年這場大選當中隱隱然浮現！
並非杞人憂天，2023年12月初，中共中央政委王滬寧就召開一個跨部門的協調工作會議，協作各部門對台灣選舉發揮影響力的協同作業，除了要在威嚇上「讓台灣人感到會怕」，也責成中國中宣部和解放軍的心戰部隊偕同，在認知作戰上進行更統合的作業。
《日本經濟新聞》更專題報導指出：習近平其實是更為焦慮，因此在12月7日北京還特別召開一個會議，其中有152家台灣在陸企業，以及台商企業主超過300多人，被期待一定要動員回台灣投票，支持反對現在執政黨的候選人。
該專題指出，習近平對2024台灣選舉結果有三個最主要的焦慮，習近平之所以如此焦慮，是因為他對於賴清德和蕭美琴心有芥蒂；其次，習近平擔心如果2024賴清德當選，很可能會當到2032年，那時候習近平已經年近80歲，屆時氣力有限。
習近平更在意的是，鄧小平有收回香港的歷史功業，如今中國局面越來越艱困，如果不能在習近平不管延任多久的任期內，確立「收回台灣」的時程表和方式，習近平很難有和鄧小平一樣的歷史功業，將來也必受後世批判看待。
這些背景，都說明了習近平今年對台灣的介選，只會變本加厲，而不是虛應故事。
很多事例都證明了，中國介選的多層面與無遠弗屆，解放軍機艦擾台的灰色地帶已經讓台灣多數人麻痺了，但事實上在12月，就有四次是在台灣臨海的「鄰接區」24海浬進行了海空聯合軍事演練，恫嚇意向非常明顯。
其次，招待里長訪問大陸、用ECFA和「關稅壁壘」當成介選工具、修理富士康逼退郭台銘、還有從假「機密文件」曝光，透過媒體報導而大量製作短影音廣傳，例如：P4實驗室要製造生化武器、台美經貿倡議的先期會議前台灣卑躬屈膝、蕭美琴沒有中華民國國籍‧‧‧等等事件，雖然這些假新聞和文件粗糙，還夾雜簡體字和中國慣用語法，透過刻意運用特定媒體或特定名嘴的影視畫面，刻意剪輯成短影音，還是大量被廣傳，連CNN都特別報導是「打擊信心的《假旗行動》」！
對岸的介選動作越來越翻新，國民黨卻還在這麼敏感的時機，派出夏立言再度訪問大陸，這樣的「藍色蜘蛛網」的糾葛若說不清楚、界線不畫明白，將會是最後一個月選情的最大之隱憂。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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