寒流急凍！樹林高中禁止學生外穿保暖衣物　學生遭罰2000下開合跳

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臺灣青年民主協會今（21）日指出，從今年10月至今，收到多位樹林高中學生反映，該校生輔組吳姓組長和官姓校安人員，在校內嚴格取締學生禦寒衣物外穿，只要被抓到，就會罰開合跳或寫生輔表。
青民協說，不同學生違法被抓到穿保暖衣物，被處罰不同次數開合跳，有學生因此累積罰跳超過400下；甚至有學生因為天冷穿保暖衣物，被罰開合跳累積2,000下。
學生向生輔組教師反映後，得到這樣的回應，「我覺得體能訓練也是學生選擇的，明明知道穿便服要寫反省書還是一堆人穿又一堆人不喜歡寫反省書，開合跳只是正向管教的選擇，並不會有人強迫你做開合跳，二選一還是一堆人選開合跳那何來體罰之說？」
青民協表示，依照法規，學生服儀違規僅能使用「正向管教措施、口頭糾正、列入日常生活表現紀錄、通知監護人協請處理、書面自省及靜坐反省」6種輔導管教措施，並沒有體罰的法律依據，學校以「提供選項」當理由，要學生「開合跳」本來就違法。
青民協提到，今年4月，監察院就曾認定「以處罰為目的的開合跳500下並非體能訓練」，更因此糾正嘉義市政府；今年新竹縣有教師處罰開合跳30下，新竹縣政府也立即啟動霸凌、不當管教的調查程序；依據教育部的教師獎懲態樣，也有教師因處罰開合跳遭記申誡一次，這些案例都說明「開合跳並非正向管教」。
青民協呼籲新北市教育局正視樹林高中雙重違法的情形，不僅違反服儀規定，還不當管教，皆不符合教育部及新北市政府規範。新北市政府應立即要求樹林高中召開校事會議，調查涉體罰、不當管教的教師，並普查校內多少學生曾遭體罰數百下開合跳。
青民協強調，今年監察院已糾正嘉義市政府包庇市內國中以體能訓練為名，要求學生開合跳，新北市政府切勿重蹈覆轍，應立即要求學校依「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」啟動調查。
樹林高中回應，沒有禁止學生在制服外添加保暖外套，學生被罰是因為沒有穿校服，而且開合跳是因為學生不想寫自省書，有學生主動提出以開合跳取代懲處，學校人員因循採納，且學校不會要求學生一次跳完，可以分次執行，但對於開合跳不符法規，學校會進一步檢討改進，改用其他替代方式。