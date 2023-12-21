NBA／勇士在Green缺陣下拉出3連勝　3大積極因素幫助他們勝率回升

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回顧這幾場比賽對他們有利的積極因子，包括教練團重新開始靈活的用人，Klay Thompson狀態極大地回升，以及賽程進入相對輕鬆的階段。只要下一場再戰勝華盛頓巫師，他們就能將勝率重新拉回5成。
年輕球員上先發後的表現突出 給予球隊更多活力
這幾場比賽，勇士教練團遵照承諾，給予Jonathan Kuminga、Brandin Podziemski、Moses Moody、Trayce Jackson-Davis等年輕球員更多機會，也收到非常好的效果，球隊老化的陣容中添加了更多運動能力和對內線的衝擊力。
Kuminga距離球隊對他的期望還有一段距離，但他對於內線的進攻，以及對於對手主力得分手的單防能力是球隊所需要的；Moody仍然是一名可信賴的3D輪換；Podziemski是Curry之外另一名可以帶來切入威脅的後衛，他的拚搶和防守意識也是球隊需要的；Davis是一個可用的小球內線選擇，他蓋掉Jaylen Brown的那一球，是勇士在對上塞爾提克的比賽中最重要的回合之一。
勇士陣容的改變也加強了年輕球員的拚搏鬥志，因為他們認知到只要有所表現，就能夠得到更多的上場時間。而老將們也意識到如果發揮不佳，他們也可能失去自己的位置和尊重，球隊調度回到合理正向的循環。
Klay Thompson回神 近4戰場均26.5分
最近4場比賽，Klay Thompson場均可得到26.5分，每場投進5.8記三分球，他的復甦對於勇士來說無疑是重要的，勇士在這4戰取得3勝1敗的戰績，就是對此最好的說明。
Thompson手感的回溫也沒有其他的秘訣，就是打得更加合理和團隊。在擊敗拓荒者隊的比賽後，他在受訪時承認，自己在該場賽事能夠發揮出色的原因，正在於「只出手了1、2次糟糕的出手選擇。」
而Andrew Wiggins在被調到替補之後，壓力也沒有那麼大，可以慢慢去調整他自己的身體狀態，在有限的時間裡提供給球隊更佳的攻防質量。
近期賽程多對上分區後段班球隊 勇士需要多把握
不過除了球隊本身狀態有所回升外，勇士近期的表現也得利於近期對手不強之故。在度過開季艱難的賽程之後，勇士在12月中下旬交手的球隊實力稍差一些，籃網、拓荒者以及下一場將要遇到的巫師，都不是聯盟前段班的隊伍，與雷霆、太陽、快艇比較起來還是更好對付一些。
根據統計，勇士在剩餘55場比賽的對手，平均勝率為47.9%，在聯盟中排名倒數第3，只高過公牛和塞爾提克，因此合理的預期，他們的成績將會緩步提升。
勇士的好賽程大概可以延續到一月中，然後又要開始頻繁面對季後賽等級強隊，但那時候Green應該有機會回歸。對他們來說的好消息是在這段艱難期間，可以避開一些主要的競爭對手。