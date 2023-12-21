《木曜4超玩》直播沒了！官方又發布重大公告 粉絲嘆：早該這樣
人氣網路節目《木曜4超玩》以「一日系列」打開知名度，沒想到，核心幕後團隊7月爆發出走潮，被部分觀眾質疑笑點不再，可看性降低，而繼官方宣布暫停直播節目後，昨（20）日再度發布重大公告，將要調整未來影片上線時間。
記者楊穎軒／綜合報導
《木曜4超玩》昨天下午在粉專貼出公告：「從明天12/21開始，YouTube首播時間更改為21:30。」通知粉絲將原本的上片時間22:30提前1小時。此前，老闆Eric 7月發文表示，暫停上片前的直播，並為此道歉：「最近發生人事變動，我需要時間想出最好的直播對策，也不應該讓邰哥、KID、坤達，溫妮、泱泱與瑪利亞在第一線去面對跟他們無關的風波，這是我現階段能做的最好決定了。」
公告發出後，許多粉絲留言：「早該這樣了！反正都不直播了」、「所以什麼時候才能看到主持人們直播」、「感謝終於可以提早看了，只是這樣是不是離再次現場直播越來越遠了」、「我好想念主持人參與直播」、「如果沒有直播，那希望至少過年可以預錄一下」、「現在已經偶爾過兩三天看到YouTube 有上新片才會看了，但真的看不完完整的一部，Eric 大大，可以不要被資本主義打敗嗎！我想看以前的陣容」！
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