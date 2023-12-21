啟動環島拼圖！賴清德端政策牛肉「高鐵沿伸宜蘭」再創黃金十年

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賴清德指出，第一站從民主聖地宜蘭聖地出發，就是要展現台灣人不向威權屈服，堅定走民主道路的意志；他認為，選舉是民主嘉年華，要用具體的國家願景，帶給人民希望，因此，將透過環島拼圖活動，向全體國人宣示，「我們要唱土地的歌，拚咱的希望，美德贏台灣，台灣贏得美」。
賴清德對宜蘭提出三大主軸、七大建設，要再創宜蘭關鍵黃金10年，第一，「健康有照顧」，包括陽明醫院第二期醫療大樓興建計畫，預計在2027年3月完工，未來更成為宜蘭第一座公立醫學中心；針對「出入有方便」，他將推動高鐵延伸宜蘭、蘇花公路安全提升計畫、國道5號銜接蘇花公路改善計畫與台62線瑞濱快速道路延伸至宜蘭頭城，讓鄉親在交通上更方便舒適。
針對「生活真舒適」，賴清德說，目前宜蘭由中央直接興辦或接手興辦的社會住宅已達873戶，未來更要讓宜蘭年輕人都能留在宜蘭生活打拚、成家立業，讓長輩與弱勢族群也可以得到政府關。
賴清德說，中央政府提出重大建設要有優秀的立委來推動執行，立委候選人陳俊宇是宜蘭在地培養的優秀人才，曾經擔任過鄉民代表、三屆縣議員，資歷豐富完整，也曾擔任兩屆宜蘭縣黨部主委，協助協調宜蘭縣各地議員監督縣政，對宜蘭縣各鄉鎮縣民的建設需求都非常熟悉，是宜蘭準備最齊全的候選人，「懇請鄉親讓陳俊宇進入國會，也讓賴清德、蕭美琴高票當選、讓民進黨國會過半」。
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