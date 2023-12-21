羅智強公園拜票遇「隨機刺人案」！男持利剪追逐路人 遭警壓制
今（21）日清晨6時許，國民黨立委候選人羅智強前往大安森林公園街頭拜票、演講，豈料遇到一名身穿紅外套的男子，持利剪追逐路人，大安分局員警見狀立即將男子壓倒在地，後續經調查發現行兇男為現年51歲的馬姓男子，其精神狀態十分不穩，確切詳細犯案動機仍在釐清中。
記者孫唯容／綜合報導
羅智強稍早在臉書發文指出，今天早上六點到大安森林公園拜票、街頭演講，自己親眼目擊了「一場差點發生的隨機刺人事件」，當時自己掃完大安森林公園，然後在和平新生路口街頭演講，一位看起來精神不太穩定、穿著紅色外套的中年男子在附近徘徊。
羅智強表示，團隊志工注意到他的異常，就一直盯著他，豈料他突然拿出剪刀，先是踢了我的團隊志工一腳，然後就拿著剪刀作勢要攻擊路人，而路人也趕快跑開。
羅智強說，原本站在他對面街口的同仁，立刻跑過來他這邊的街口，並立刻向警方人員通報，此時紅衣男子也從對面的街口走過來，但馬上就被警方壓制，當時因為在專心的街頭演講，沒有看到紅衣男子攻擊人，只看到警察壓制的過程，後來向團隊詢問才知道發生了什麼狀況，新生和平街口，早上有非常多的父母親帶著小孩上學、很多上班族去上班、有很多的居民準備進大安森林公園運動，如果沒有及時制止，後果不堪設想。