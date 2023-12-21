黃金車牌「8888」競標！決標價14.1萬元奪冠　7777也逾10萬元

羅智強公園拜票遇「隨機刺人案」！男持利剪追逐路人　遭警壓制

▲今（21）日清晨6時許，國民黨立委候選人羅智強前往大安森林公園街頭拜票、演講，豈料遇到一名身穿紅外套的男子，持利剪追逐路人，大安分局員警見狀立即將男子壓倒在地。（圖／翻攝羅智強臉書）
▲今（21）日清晨6時許，國民黨立委候選人羅智強前往大安森林公園街頭拜票、演講，豈料遇到一名身穿紅外套的男子，持利剪追逐路人，大安分局員警見狀立即將男子壓倒在地。（圖／翻攝羅智強臉書）

記者孫唯容／綜合報導

今（21）日清晨6時許，國民黨立委候選人羅智強前往大安森林公園街頭拜票、演講，豈料遇到一名身穿紅外套的男子，持利剪追逐路人，大安分局員警見狀立即將男子壓倒在地，後續經調查發現行兇男為現年51歲的馬姓男子，其精神狀態十分不穩，確切詳細犯案動機仍在釐清中。

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅智強稍早在臉書發文指出，今天早上六點到大安森林公園拜票、街頭演講，自己親眼目擊了「一場差點發生的隨機刺人事件」，當時自己掃完大安森林公園，然後在和平新生路口街頭演講，一位看起來精神不太穩定、穿著紅色外套的中年男子在附近徘徊。

羅智強表示，團隊志工注意到他的異常，就一直盯著他，豈料他突然拿出剪刀，先是踢了我的團隊志工一腳，然後就拿著剪刀作勢要攻擊路人，而路人也趕快跑開。

羅智強說，原本站在他對面街口的同仁，立刻跑過來他這邊的街口，並立刻向警方人員通報，此時紅衣男子也從對面的街口走過來，但馬上就被警方壓制，當時因為在專心的街頭演講，沒有看到紅衣男子攻擊人，只看到警察壓制的過程，後來向團隊詢問才知道發生了什麼狀況，新生和平街口，早上有非常多的父母親帶著小孩上學、很多上班族去上班、有很多的居民準備進大安森林公園運動，如果沒有及時制止，後果不堪設想。

澎湖男騎腳踏車到碼頭！疑「遭強風吹落海」　緊急送醫不治

KTV「滾燙熱湯潑臉」！29歲女倒地尖叫哀號　3人行兇求輕判

上班族注意！國1北上高架環河北出口「3車追撞」　車流回堵中

高雄機車行深夜1樓陷火海！4人受困頂樓　警消緊急搶救幸運逃生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞