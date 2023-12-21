11詐騙成員無保釋放南檢抗告成功！南院更裁全押

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地院認定此案有其他案情待調查釐清，共犯間具有利害關係，彼此存有相互勾串供詞、互為迴護的高度誘因，足認有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞。因此裁定11名被告羈押2個月，並禁止接見、通信。
台南地檢署偵辦泰達幣詐騙集團，專案小組今年11月22日在台北、台中等地逮捕集團成員11人，且扣得教戰手冊等物，訊後向台南地院聲請羈押，但台南地院裁定無保釋放。
南檢認為地院裁定認事用法有違誤，提起抗告，台灣高等法院台南分院12月1日撤銷原裁定，發回台南地院重新裁定，但地院直到今天才召開羈押庭，引起議論；地院表示，將改進相關行政流程，制訂標準作業程序，彈性因應，減少外界疑慮。
地院指出，院方進行任何案件審理及決定，依個案呈現證據資料及法律規定判斷，其他與法無關因素不在法官考量之列。地院1年來就「詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例」核准聲請通訊監察比例82.8％、聲請羈押准許比例88.1％，高於其他一級法院。
地院表示，法官捍衛自由民主基本秩序，維護法治，保障人權及自由，依憲法及法律超然獨立審判，不受任何干涉，也請各界尊重法官對個案的判斷及決定，留給司法審判應有的公平公正、及實踐司法正義純淨獨立空間。（編輯：郭諭儒）1121220