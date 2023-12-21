決戰高抗藥菌時代！兩大醫學會籲備齊抗生素新藥

高捷黃線Y3站與澄清湖都更案　強化滯洪排水打造永續園區

▲澄清湖棒球場及周邊土地歷時54年未整體開闢。（圖／高市府提供）
▲澄清湖棒球場及周邊土地歷時54年未整體開闢。（圖／高市府提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

高雄捷運黃線Y3站與澄清湖運動休閒園區都市計畫變更案，高雄市政府團隊今(21)日第四次向內政部都市計畫委員會專案小組進行報告，高市府再度重申，本計畫範圍內並不屬於淹水潛勢區，市府仍採嚴謹把關出流管制規劃，設計滯洪量體4萬5,672立方公尺的滯洪池，該出流管制規劃經審核通過，事實上市府的規劃比雨水下水道規劃報告要求的有效滯洪體積更高，總滯洪容量相較變更前更提升約6萬噸，未來將尊重排水紋理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高市府並指出，綠地公園亦未曾縮減，透過檢討閒置設施串聯整合綠鋪面後，綠地擴大至約10.46公頃，較現有綠地反而提升1.9倍。而藉由拓寬道路、新增步道、改善人車通行動線，也將使園區環境空間更優質。

▲串接捷運黃線Y3站及棒球場綜合開發，以兼顧區域發展、自然生態、防洪治理思維打造國際。（圖／高市府提供）
▲串接捷運黃線Y3站及棒球場綜合開發，以兼顧區域發展、自然生態、防洪治理思維打造國際級運動永續園區。（圖／高市府提供）
部分鳳山居民憂心淹水之苦，水利局指出，鳳山區文德里位於計畫區下方，與本計畫範圍鳥松區屬不同集水區、不同逕流。高市府聲明，本計畫開發後將可增加蓄洪量、分擔逕流，不會因而造成下游淹水或影響居民生活用水情事。就鳳山區淹水問題，市府近年已執行文德里周邊排水改善措施，包括完成寶業滯洪池、增設相關路段之分洪箱涵與百甲圳分流、調控澄清湖水位高程以及增設熱帶園藝試驗所滯洪設施等，周邊最大蓄洪量可達13.5萬噸，已明顯改善過去淹水情形，現也正在進行鳳山赤山排水區雨水下水道系統檢討規劃，積極推動治水工程，降低鳳山淹水發生機率。

高市府表示，為兼顧合理必要之開發與湖岸景觀通透性，配合現行排水系統以及加強水保，已適度再檢討Y3站捷運開發範圍與規模，目前運動休閒園區規劃建築物退縮湖岸至少308公尺，並於現有建築物基礎上開發；另將臨大埤路與臨公園路之兩側規劃為公園，打造計畫內大面積綠色走廊。調整後，整體透水性面積可達49.25%。

本計畫區土地於58年擬定時劃設，歷時54年未整體開闢，高市府強調，這次配合相關重大建設辦理都市計畫變更，是推動區域發展及運動產業升級的重要歷史契機，公民團體對水資源與樹木、景觀生態與環保的期待，顯示維繫園區永續經營和環境可持續性需要更有韌性與彈性的規劃，高市府也將基於公共利益最佳化，妥為規劃以提供周邊市民交通便利、安居休閒、生態人文兼備的宜居生活圈，並擘劃水岸生態、休憩綠帶、交通路網便利與運動產業蓬勃的國際級運動休閒園區。

大高雄第4季開發區土地標售 標脫率100%

高捷黃線動土預計造福116萬人　陳其邁：美麗會留下

高雄時尚大賞復刻博物館驚魂夜　模特兒化身活雕像復甦

高市毒防局愛與陪伴親子童玩闖關同樂會　小港區歡樂登場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞