高捷黃線Y3站與澄清湖都更案　強化滯洪排水打造永續園區

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部分鳳山居民憂心淹水之苦，水利局指出，鳳山區文德里位於計畫區下方，與本計畫範圍鳥松區屬不同集水區、不同逕流。高市府聲明，本計畫開發後將可增加蓄洪量、分擔逕流，不會因而造成下游淹水或影響居民生活用水情事。就鳳山區淹水問題，市府近年已執行文德里周邊排水改善措施，包括完成寶業滯洪池、增設相關路段之分洪箱涵與百甲圳分流、調控澄清湖水位高程以及增設熱帶園藝試驗所滯洪設施等，周邊最大蓄洪量可達13.5萬噸，已明顯改善過去淹水情形，現也正在進行鳳山赤山排水區雨水下水道系統檢討規劃，積極推動治水工程，降低鳳山淹水發生機率。
高市府表示，為兼顧合理必要之開發與湖岸景觀通透性，配合現行排水系統以及加強水保，已適度再檢討Y3站捷運開發範圍與規模，目前運動休閒園區規劃建築物退縮湖岸至少308公尺，並於現有建築物基礎上開發；另將臨大埤路與臨公園路之兩側規劃為公園，打造計畫內大面積綠色走廊。調整後，整體透水性面積可達49.25%。
本計畫區土地於58年擬定時劃設，歷時54年未整體開闢，高市府強調，這次配合相關重大建設辦理都市計畫變更，是推動區域發展及運動產業升級的重要歷史契機，公民團體對水資源與樹木、景觀生態與環保的期待，顯示維繫園區永續經營和環境可持續性需要更有韌性與彈性的規劃，高市府也將基於公共利益最佳化，妥為規劃以提供周邊市民交通便利、安居休閒、生態人文兼備的宜居生活圈，並擘劃水岸生態、休憩綠帶、交通路網便利與運動產業蓬勃的國際級運動休閒園區。