蔡其昌邀陳建仁會勘台鐵雙軌惹議 盧秀燕：期望院長帶來新年禮物
競選立委連任的立法院副院長蔡其昌，邀行政院長陳建仁等人今天視察「台中海線鐵路雙軌化」規劃辦理情形，被藍營批評以視察之名，行輔選之實。台中市長盧秀燕今受訪時表示，相信院長來台中，應是要為台中捷運藍線核定、海線鐵路高架及雙軌、台中鐵路高架大慶站到烏日、捷運綠線延伸到大坑等4大交通建設帶來新年禮物好消息。
記者顏幸如／台中報導
立法院交通委員會召委何欣純13日找交通部長王國材視察中捷綠線延伸，王國材當場宣佈將遊說行政院，讓綠線兩端的可行性評估1次核定；行政院長陳建仁則是應蔡其昌之邀，將在今（21）日下午會勘「台鐵西部幹線—海線鐵路雙軌計畫進度說明」，引起藍營批評，民進黨政府以另一種形式在買票。
先前公開向陳建仁喊話，希望行政院盡快通過捷運藍線綜合規劃，作為給台中市民新年禮物的盧秀燕，上午被問及此事時表示，今天是議會最後一天，她的時間沒辦法配合，特別請副市長接待，很感謝院長今天進入台中市，「快要過新年了，相信院長一定會帶來好消息」，包括捷運藍線的核定、海線鐵路高架以及雙軌、台中鐵路高架大慶站到烏日、捷運綠線延伸到大坑等4大交通建設，院長會來台中，應該是要來帶來新年禮物好消息。
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