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鮑爾助攻債券超夯！這檔債券ETF快速一日填息　連6天登成交王

▲近期在聯準會主席鮑爾的「鴿」聲中，美債殖利率持續回檔，因此推升債券表現。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲近期在聯準會主席鮑爾的「鴿」聲中，美債殖利率持續回檔，因此推升債券表現。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

近期在聯準會主席鮑爾的「鴿」聲中，美債殖利率持續回檔，因此推升債券表現。尤其ETF價量齊揚今年最後一場除息大秀自18日開跑，高達24檔債券ETF於本月除息，其中國泰20年美債（00687B）率先於當日中午完成填息，僅費時不到一天，11.3萬受益人股息入袋，領到年前大紅包。在這波反彈契機下，00687B在受益人、成交量、規模三方面同創新高。

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國泰20年美債（00687B）因調整除息月至3、6、9、12月，今年合計配出5次息，「第五配」雖然只累積2個月債息，但仍開出0.35元的亮麗數字。加碼配亦吸引投資人加碼買進，觀察00687B本月以來受益人數變化，自12月1日的9.4萬人，跳增至12月15日的11.3萬人，月增幅逼近2成。

除了受益人創高，近期在聯準會主席鮑爾的「鴿」聲中，美債殖利率持續回檔，推升債券ETF價量齊揚，00687B已連續6個交易日（12月12日至12月19日）登原型債券ETF成交王，15日更創下13萬張的交易天量，改寫自身紀錄，同步推高基金規模至新台幣810億元。等於在這波反彈契機下，00687B在受益人、成交量、規模三方面同創新高。

因為買氣爆棚，00687B已發行在外受益權單位總數達可募集額度上限，國泰投信已公告自14日起暫停受理00687B初級市場申購，並遞出基金成立以來第5次追募申請。另一檔上市兩個月就破新台幣200億元規模的國泰10Y+金融債（00933B）也達可募集額度上限、申請追募中。

法人表示，光是12月國泰投信就有2檔債券ETF緊急追募，除了凸顯近期債券正夯，更因國泰產品溢價幅度向來穩定維持在1%以內，因此獲得市場青睞。

國泰投信說明，雖然兩檔ETF暫停初級市場申購，但一般投資人仍可透過券商通路在次級市場交易，若是積極型的投資人，可將目光轉向國泰20年美債正2（00688L），優勢在於快速取得曝險、放大收益，加上槓桿型ETF運用期貨做保證金交易，承擔匯率風險較原型債券商品更小。但國泰投信也提醒，槓桿產品波動較大，宜做為短期操作工具，投資人也應善設停利停損價位。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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