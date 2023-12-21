鮑爾助攻債券超夯！這檔債券ETF快速一日填息　連6天登成交王

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除了受益人創高，近期在聯準會主席鮑爾的「鴿」聲中，美債殖利率持續回檔，推升債券ETF價量齊揚，00687B已連續6個交易日（12月12日至12月19日）登原型債券ETF成交王，15日更創下13萬張的交易天量，改寫自身紀錄，同步推高基金規模至新台幣810億元。等於在這波反彈契機下，00687B在受益人、成交量、規模三方面同創新高。
因為買氣爆棚，00687B已發行在外受益權單位總數達可募集額度上限，國泰投信已公告自14日起暫停受理00687B初級市場申購，並遞出基金成立以來第5次追募申請。另一檔上市兩個月就破新台幣200億元規模的國泰10Y+金融債（00933B）也達可募集額度上限、申請追募中。
法人表示，光是12月國泰投信就有2檔債券ETF緊急追募，除了凸顯近期債券正夯，更因國泰產品溢價幅度向來穩定維持在1%以內，因此獲得市場青睞。
國泰投信說明，雖然兩檔ETF暫停初級市場申購，但一般投資人仍可透過券商通路在次級市場交易，若是積極型的投資人，可將目光轉向國泰20年美債正2（00688L），優勢在於快速取得曝險、放大收益，加上槓桿型ETF運用期貨做保證金交易，承擔匯率風險較原型債券商品更小。但國泰投信也提醒，槓桿產品波動較大，宜做為短期操作工具，投資人也應善設停利停損價位。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。