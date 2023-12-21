大選前！傳央行託4銀專案進口上億美元現鈔 專家看選後台幣走勢
2024年總統大選進入倒數，外媒報導指稱，台灣央行秘密委託銀行專案進口1.2億美元現鈔，以備明年選後的不時之需，即當選後美元需求大增，其他銀行應接不暇時，可隨時跟這4大銀行調度，但未經央行及銀行證實。外匯專家受訪時則表示，新台幣最怕政治因素干擾，在選前新台幣「遇強不易」，選後則要看選舉結果，兩岸關係也是左右新台幣是否可能升破31元的關鍵因素之一。
記者顏真真／台北報導
根據路透報導，台灣央行委託台灣銀行和兆豐銀行2家大型銀行專案進口美元現鈔，合計進口金額約1.2億美元；但這次進口金額較2016年及2020年的1.7億美元少了約5000萬美元，主要各銀行平常有美元現鈔庫存，加上美元利率高、進口現鈔成本亦高，還有近年來跨境交易也已相當便利，因而減少今年的現鈔進口量。不過，市場也傳除台銀、兆豐銀之外，還有合庫銀行、第一銀行也有接獲指示進口美元現金鈔，只是央行及銀行都未證實。
不過，台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時談到，在明年1月總統大選前，外資就可能對台股先採取「持盈保泰」，新台幣同樣也會受到選舉因素影響，在選前「遇強不易」，市場也認為，新台幣兌美元短時間要升破31元機會不大，尤其還有政治因素干預，加上美元也「遇弱不易」。
陳有忠進一步分析，明年美國也有總統大選，大選前政策利多加持，資金可能回流美國，美元也不易大幅走貶，美元要到下半年降息後才可能轉弱，市場預估新台幣那時可能較有機會重返「30字頭」。
至於總統大選結果對新台幣有何影響？匯銀人士認為，若民進黨繼續執政，兩岸關係難改善，新台幣較難有大幅升值空間；如果執政的民進黨選輸了，兩岸關係有望改善，就會有和平紅利，新台幣兌美元就可能快速升破31元。