MLB／「海賊王」McCutchen 1年1.5億回歸海盜！300轟僅差1發達陣
現年已滿37歲的「海賊王」Andrew McCutchen在今年9月左腳跟腱部分撕裂傷導致本季報銷，目前距離生涯300轟僅差1發，在今（21日）大聯盟官方證實匹茲堡海盜將與McCutchen簽下1份1年500萬美元（1.5億台幣）的合約，McCutchen也在受訪時喊話「我知道自己仍有許多事物可以帶給這支球隊。」
記者張志宇/綜合報導
McCutchen在受訪時透露，「我知道自己還能為球隊做些什麼，海盜與我續約不是同情我，因為他們知道我在場上與場下，有很多方面都能為球隊做出貢獻，只要明年球季我能健康上場，我想我能夠更加穩定，雖然可能不會再變得像2012、2013的我，但我可以結合去年的成績，並表現得比去年更好。」
去年球季McCutchen再度回鍋老東家海盜，整季112場出賽掃出100安、包括12轟、打擊率0.256，但在今年9月時因左腳阿基里斯腱部分撕裂，於9月提前結束賽季，但季候仍想繼續留在海盜，在談約過程中也沒有任何問題。
McCutchen在2009年至2017年效力海盜，並在2013年成為隊史第7位贏得MVP獎的球員，更是打破隊史20年季後賽荒的關鍵人物，帶領球隊在2013年到2015年間連續3次進入季後賽。
在離開海盜的5個賽季中，分別先後效力聖地牙哥教士、紐約洋基、費城費城人與密爾瓦基釀酒人，McCutchen在549場比賽中的OPS+為109，證明即使他不再是MVP級別的球員，他仍然是一名非常出色的球員。
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