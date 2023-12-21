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冬至限4天！7-11厚拿鐵、榛果拿鐵買2送2　珍奶30元、泡麵買1送1

▲7-11迎接冬至、聖誕節，CITY系列飲品限時四天聖誕節優惠，厚乳拿鐵、榛果風味拿鐵、黑糖珍奶、奶茶同品項買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11迎接冬至、聖誕節，CITY系列飲品限時四天聖誕節優惠，厚乳拿鐵、榛果風味拿鐵、黑糖珍奶、奶茶同品項買2送2。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11迎接冬至加上聖誕節，明（22）日起至24日有多款商品優惠，包括厚乳拿鐵、熱焙烤榛果風味拿鐵、黑糖珍珠撞奶、經典純奶茶買2送2，原價60元的黑糖珍珠撞奶，平均30元開喝，還有韓國安城拉麵、霜淇淋、思樂冰買1送1優惠，《NOWnews》一次整理冬至、聖誕節優惠品項，讓你輕鬆省荷包。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜12月22日至12月25日

◾厚乳拿鐵（冰、熱任選）買2送2，原價65元、特價33元

◾焙烤榛果風味拿鐵（冰、熱任選）買2送2，原價55元、特價28元

◾黑糖珍珠撞奶（冰、熱任選）買2送2，原價60元、特價30元

◾經典純奶茶（冰、熱任選）買2送2，原價50元、特價24元

▲7-11冬至開跑兩款拿鐵買2送2優惠，一路喝到聖誕節。（圖／7-11提供）
▲7-11冬至開跑兩款拿鐵買2送2優惠，一路喝到聖誕節。（圖／7-11提供）
▲7-11冬至開跑兩款拿鐵買2送2優惠，一路喝到聖誕節。（圖／7-11提供）
▲7-11冬至開跑兩款拿鐵買2送2優惠，一路喝到聖誕節。（圖／7-11提供）
📍門市｜12月22日至12月24日

◾霜淇淋買1送1，原價49元、特價25元（憑 icash 2.0、icash Pay支付）

◾大杯思樂冰買1送1，原價39元、特價20元（憑 icash 2.0、icash Pay支付）

◾Mountain Dew激浪汽水買1送1，原價35元、特價18元

◾西雅圖極品大濾掛咖啡（極品/藍山/曼特寧）任選買1送1，原價150元、特價75元

◾農心安城拉麵買1送1，原價49元、特價25元

◾韓國紅蔘飲第2件10元，原價69元、特價40元

◾小白兔暖暖包手握式特價10片129元

◾統一PH9.0鹼性離子水6件99元

▲7-11「超值五六日」活動自12月22日至24日推出買一送一起優惠，像是Mountain Dew激浪汽水、西雅圖極品大濾掛咖啡。（圖／7-11提供）
▲7-11「超值五六日」活動自12月22日至24日推出買一送一起優惠，像是Mountain Dew激浪汽水、西雅圖極品大濾掛咖啡。（圖／7-11提供）
📍APP｜12月23日至12月29日
◾特大杯系列美式／拿鐵12杯580元，限量10萬組，現省260元。

◾西西里風系列咖啡任選12杯670元，限量5萬組，現省290元。

◾純奶茶／純奶青任選12杯400元，限量3萬組，現省200元。

◾風味拿鐵系列熱飲（皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／焙烤榛果風味拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡）任選12杯470元，限量5萬組，現省190元。

▲APP線上寄杯12月23日至12月29日推出「歡慶聖誕活動」。（圖／業者提供）
▲7-11 APP線上寄杯12月23日至12月29日推出「歡慶聖誕活動」。（圖／業者提供）
🟡全聯

📍門市｜即起至12月24日

全聯則是開跑冬至優惠活動，限時4天祭出優惠活動，12月24日前「桂冠芝麻／花生／鮮肉湯圓10粒裝」單盒特價42元，任2盒82元，平均每盒41元，還有泰山八寶粥平均每罐23.2元挑戰市場最低價。

◾購買任一常溫袋裝紅豆，加購任一冷凍湯圓或調理用糖現折5元

◾桂冠芝麻/花生/鮮肉湯圓10粒裝單盒特價42元，任2盒82元，平均每盒41元

◾美味堂家傳鮮肉水晶湯圓，特價109元

◾泰山八寶粥375mlx6入，特價139元，平均每罐23.2元

◾「泰山黑八寶沖繩黑糖340gx3入」、「泰山花生仁湯320gx3入」每組74元，任2組139元，平均每組只要69.5元

◾南北坊嚴選台灣紅豆350g，特價77元

◾蘭雪花釀(甜酒釀)500g，每罐85元 

▲12.24前至實體門市購買任一常溫袋裝紅豆，加購任一冷凍湯。（圖／全聯提供）
▲12.24前至實體門市購買任一常溫袋裝紅豆，加購任一冷凍湯。（圖／全聯提供）

冬至全聯湯圓這些賣最好！唯一入榜鹹湯圓是它　賣場限4天特價

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