國家漫畫博物館將開展！台漫展線上搶看、電子書借閱人次漲2.6倍
文化部今（21）日指出，9月推出擴大電子書計次借閱服務，為鼓勵讀者利用，除持續擴充上架電子書冊數，並每月辦理線上書展，12月搭配國家漫畫博物館開展，特別推出3檔以漫畫及圖文創作為主題的線上書展，包含第14屆金漫大獎得獎作品《海倫娜與大野狼先生》、入圍作品《千手》；歷年金漫獎獲獎或入圍作品《大城小事》、《貓妖傳》、《用九柑仔店》、《東華春理髮廳》、《綺譚花物語》等，以及人氣台漫《神明便利商店》、《鬼要去哪裡？》、《夢想微微疼》等。
記者李琦瑋／台北報導
文化部表示，擴大電子書計次借閱服務推動至今3個月，不僅各電子書平台上架書籍、雜誌冊數較政策推出前成長超過30%，各縣市亦持續新增電子書服務平台，如台中市新增台灣雲端書庫、新竹縣新增華藝電子書平台、南投縣新增凌網HyRead電子書平台、桃園市預計增加湛天pubu及華藝計次電子書服務，提供民眾更多元的閱讀選擇。
經統計，目前總計21縣市使用人次是去年同期的2.6倍。其中，高雄市、台中市、台南市、桃園市、新竹縣、嘉義縣、南投縣、新竹市、澎湖縣、屏東縣等10個縣市，也再加碼增加購買電子書計次借閱點數，並爭取文化部相對應對於直轄市增加2倍、其他縣市9倍的點數投入，將逐步拓展數位閱讀人口。
文化部指出，電子書平台12月推出的漫畫或圖文創作主題線上書展，包含凌網HyRead電子書平台「台漫來襲！」、台灣雲端書庫的「跨越語言、擴展想像，讓生動的圖文調味生活！漫畫圖文書展」、「台灣角川&小角落文化出版社特展」等。
文化部提到，各縣市及電子書平台也加碼推出各項數位閱讀推廣活動，如台灣雲端書庫「我是閱讀王」、凌網科技HyRead電子書「書中自有黃金屋，我是掏金客」、新北市舉辦「閱讀現在就要－想借就這樣點」活動、新竹縣市的「閱讀嘉年華－閱讀・Color My World」、屏東縣「雲端嗨閱 暢遊e世界」等活動。更多主題書展及活動資訊詳情請至「擴大電子書計次借閱網」查詢。