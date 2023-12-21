臺南400民間響應 產業跨界文創能量大爆發

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市長黃偉哲出席記者會表示，臺南400是要留給後代的珍貴禮物，就像臺南300時代，留下了建築物等日本時代的遺跡，代表了時代的印記，在臺南400，民間響應臺南400意象所發揮的創造力，也可以成為我們時代的印記，傳承給後世。
黃偉哲特別感謝所有響應的設計師、民間單位，為臺南400意象提供了豐富的創意與想法，許多具有象徵性的元素也已經陸續出現在台南的街坊社區之中，展現了大家對臺南400的共同願景。黃偉哲認為，這些文化上的資產，絕對不輸給建築物，能更加持久的傳承與影響後代。
文化局說明，臺南400官方公關品由多次登上國際時裝週的台南在地品牌「oqLiq」設計，設計師洪琪及林家豪以「台南」為核心命題，設計出帽子、T恤、袖套、襪子及提袋全身品項，透過中、英文「台南」字型的堆疊，象徵不同時代、不同族群對台南的多元詮釋，更運用「水庫底泥」及「蚵殼」為材料製作T恤及提袋，象徵大自然孕育台南土地的歷程；海佃國小學生李易穎的作品「劍堡」，結合鯤鯓及劍獅的可愛形象，也被印製在南台灣實用的生活單品上。
不同於官方公關品以簡約的黑色表現，民間響應的品項則採臺南400視覺系統包括「祀典武廟紅」、「藍晒圖藍」、「鳳凰花橘」、「鯤鯓沙白」4種標準色創意發揮。記者會最「大」亮點，是來自名人水泥集團的臺南400改裝水泥車，水泥車的轉動就如同「轉動臺南400」；另外還有超過70間的知名品牌以產品、布置、活動、宣傳等超過百種方式，發揮文化力與創作力，讓臺南400遍布城市角落。
文化局表示，「臺南400視覺識別系統」設計概念、元素理念及授權應用申請方式，可至台南市政府文化局官網查詢(首頁/主題活動/臺南400/相關設計)： https://gov.tw/WAQ。後續商品開發成果也將於臺南400官方網站一同展現，有興趣購買的民眾可多加留意。