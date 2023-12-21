新北立委號次抽籤出爐　對手羅致政、葉元之爆口角衝突

臺南400民間響應 產業跨界文創能量大爆發

▲台南市政府去年起授權民間產業使用「臺南400視覺識別系統」，至今已有超過70間知名品牌響應（圖／記者林怡孜攝，2023,12,20）
▲台南市政府去年起授權民間產業使用「臺南400視覺識別系統」，至今已有超過70間知名品牌響應（圖／記者林怡孜攝，2023,12,20）

記者林怡孜/台南報導

台南市政府去年起授權民間產業使用「臺南400視覺識別系統」，至今已有超過70間知名品牌響應，包括台南各大旅宿、食品等業者都加入創意發想，推出包括臺南400塗裝水泥車、臺南400主題空間布置、臺南400手搖飲等，讓臺南400意象遍布城市各個角落。市府20日舉辦記者會展現民間響應成果，展示超過50件民間響應商品，同時也讓臺南400官方公關品正式亮相。市長黃偉哲指出，市府、民間攜手，讓臺南400文創力大爆發，盼大家一起共同參與創造臺南400。

我是廣告 請繼續往下閱讀

市長黃偉哲出席記者會表示，臺南400是要留給後代的珍貴禮物，就像臺南300時代，留下了建築物等日本時代的遺跡，代表了時代的印記，在臺南400，民間響應臺南400意象所發揮的創造力，也可以成為我們時代的印記，傳承給後世。


黃偉哲特別感謝所有響應的設計師、民間單位，為臺南400意象提供了豐富的創意與想法，許多具有象徵性的元素也已經陸續出現在台南的街坊社區之中，展現了大家對臺南400的共同願景。黃偉哲認為，這些文化上的資產，絕對不輸給建築物，能更加持久的傳承與影響後代。


文化局說明，臺南400官方公關品由多次登上國際時裝週的台南在地品牌「oqLiq」設計，設計師洪琪及林家豪以「台南」為核心命題，設計出帽子、T恤、袖套、襪子及提袋全身品項，透過中、英文「台南」字型的堆疊，象徵不同時代、不同族群對台南的多元詮釋，更運用「水庫底泥」及「蚵殼」為材料製作T恤及提袋，象徵大自然孕育台南土地的歷程；海佃國小學生李易穎的作品「劍堡」，結合鯤鯓及劍獅的可愛形象，也被印製在南台灣實用的生活單品上。

▲台南在地品牌「oqLiq」設計本次公關品，設計出帽子、T恤、袖套、襪子及提袋全身品項（圖／記者林怡孜攝，2023,12,20）
▲台南在地品牌「oqLiq」設計本次公關品，設計出帽子、T恤、袖套、襪子及提袋全身品項（圖／記者林怡孜攝，2023,12,20）
不同於官方公關品以簡約的黑色表現，民間響應的品項則採臺南400視覺系統包括「祀典武廟紅」、「藍晒圖藍」、「鳳凰花橘」、「鯤鯓沙白」4種標準色創意發揮。記者會最「大」亮點，是來自名人水泥集團的臺南400改裝水泥車，水泥車的轉動就如同「轉動臺南400」；另外還有超過70間的知名品牌以產品、布置、活動、宣傳等超過百種方式，發揮文化力與創作力，讓臺南400遍布城市角落。


文化局表示，「臺南400視覺識別系統」設計概念、元素理念及授權應用申請方式，可至台南市政府文化局官網查詢(首頁/主題活動/臺南400/相關設計)： https://gov.tw/WAQ。後續商品開發成果也將於臺南400官方網站一同展現，有興趣購買的民眾可多加留意。

寒流探6℃！幾度該開暖氣？醫喊「室內20℃別開」　溫差5℃易猝死

大選前！傳央行託4銀專案進口上億美元現鈔　專家看選後台幣走勢

台南搖滾耶誕演唱會 林宥嘉等藝人接連嗨唱共度耶誕節

「Q嘉義 衣耆秀」成果發表阿公阿嬤以創意衣飾大方走秀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞