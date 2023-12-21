中華職棒／張育成回台打球關鍵！傑出旅外球員加盟辦法能否解套

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張育成若要選擇自己想去的球團，可能就要透過此條款。根據聯盟規章，未曾於中職註冊的旅外球員，球團須透過選拔會議取得球員締結契約交涉權，但表現傑出的旅外球員，得由會長主動提案，經常務理事會綜合考量職業賽、國際賽表現及其他相關事節，「以全體常務理事2/3（含）以上決議通過，推薦有意願與該球員接洽之球團名單，並同意前開球團得與該球員洽談加盟事宜」，不受選拔辦法限制。
郭泓志在2013年回台，當年由中職前會長黃鎮台開會，訂定「傑出旅外球員加盟辦法」，也被稱為是「郭泓志條款」，符合優秀旅外球員資格的球員，不用經選秀程序，但簽約球團必須放棄選秀次數或其他補償，統一獅隊為了他也放棄前三輪選秀權，獅隊開出3年總值4080萬合約，也相當有誠意。
張育成是否需要經過此程序，要看各球團能否主動出擊，另外，若張育成投入選秀，就不會有此狀況出現，擁有狀元籤的富邦反而最有機會簽下他，但未來其實不只張育成，其他球員也可能遇到相關狀況，陳偉殷、陽岱鋼當初都是被核定在「優秀旅外球員」名單中，包括王建民，但因為此條款，或許也讓各球團卻步，為此，可能要放棄三輪選秀權或其他權利，未來這條款是否存廢，也還可以討論。
以張育成的身手，各隊開出月薪超過百萬以上的合約應該是不成問題，但要到月薪200萬以上，對張育成來說或許是最好的結果，也要看各隊能否提前跟張育成接觸，打動他的心。
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