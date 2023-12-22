不只靠可愛！ANYCOLOR揭示3大致勝祕訣　打造龐大VTuber商機

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目前ANYCOLOR旗下有約莫160名VTuber，Tristan Regnault認為，由於每一名VTuber所擁有的技能以及生活都不大相同，因為每個人都有著各式各樣的能力，會做的事情也都不太一樣，不僅使得直播活動、與粉絲相處時間有了各式各樣的形式，也成為了ANYCOLOR的強處之一。
小林陽介指出，ANYCOLOR會隨著當時的流行趨勢來進行製作推出VTuber，由於ANYCOLOR擁有VTuber以及其IP，因此可以同時發展VTuber以及IP兩方面的業務，藉此帶來更高的獲利能力。但VTuber並非是帶著現實世界的知名度跨入虛擬世界，而是從零開始吸引粉絲的支持，透過直播來加深與粉絲的互動與交流，藉此來建立關係，在粉絲熱情支持之下，使得VTuber不僅是只是在YouTube上進行活動的人，還與粉絲們一同提升品牌。
從擁有ANYCOLOR ID（可以在ANYCOLOR官網購買票券、周邊的使用者帳號）分佈來看，可以看出雖然ANYCOLOR的男性使用者也很多，但仍以女性佔大多數，且年齡層較為年輕，以20至29歲族群為大宗，光是29歲以下族群就佔了八成以上。
小林陽介表示，除了跟VTuber互動之外，隨著VTuber人數增加，粉絲也會期待在社群媒體、直播等看到自己的「推（自己喜歡的偶像或是角色）」與其他VTuber互動，VTuber之間的互動不僅會再帶動粉絲數成長，也會因此更加活躍，「就像是很喜歡迪士尼角色的人，去迪士尼樂園的時候，看到米奇和米妮等角色互動，就會感到開心，並拿出手機狂拍一樣。」
另外，粉絲為喜歡的VTuber繪製精美的圖畫「FanArt」，或是製作非官方周邊並發表在社群媒體的同時，也能因此拓展VTuber的知名度，也能連帶讓「彩虹社」這個品牌的外界評價變得更加正面。
小林陽介以VTuber收益分配進行分析，指出並非單一VTuber支撐整體收益，也不是新出道的VTuber單獨支撐公司的盈利，而儘管新的VTuber增加，也不會直接導致單一VTuber的收益減少，反而隨著VTuber人數增加，每位VTuber的收益也會有所增長。因為單一VTuber的粉絲可能會成為多位VTuber的支持者，從而提升整體收益。
但一味地增加VTuber人數增加，就能帶來收益，對此，小林陽介提到了ANYCOLOR的三大策略。第一是組成VTuber團體，由於以團體為單位推出商品，相較單一VTuber的商品，更能提高經濟效益；第二則是開辦培訓企劃「虛擬人才學院」（バーチャル‧タレント‧アカデミー，簡稱VTA），由於VTuber並非知名人士或聲優，VTA能夠提供出道前的準備及培訓，出道後更能在YouTube等平台吸引到更多觀眾。
第三個策略是加強內容製作，讓VTuber展開多樣化的活動，與品牌、遊戲等聯名合作，除了虛擬世界外，也會在現實中舉辦演唱會等活動，拓展粉絲社群，使得企業願意與其合作，進行各種推廣和合作項目，從而促進粉絲數量進一步擴大，可說是形成了一個「正的循環」。
目前日本VTuber人數已經超過2萬人，除了平常直播的抖內（贊助）以外，VTuber也時常與遊戲聯名合作，或是推出自己的音樂作品，甚至有彩虹社旗下VTuber與遊樂園聯名，讓該遊樂園「起死回生」，顯示出VTuber帶來的經濟效益龐大，以及有著深不可測的商機。
小林陽介表示，目前VTuber還尚未讓世人所知，並有許多領域尚未跨足，仍有成長空間，但VTuber對於年輕族群有著巨大吸引力，未來的成長潛力也非常大。