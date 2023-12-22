VTuber狂潮！2023年觀看時數破11億小時　引領全球網路經濟

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CAPSULE副總經理施正容日前參加由新媒體暨影視音發展協會（NMEA）主辦的2023亞洲新媒體高峰會時，就以實際案例來體現VTuber龐大商機。她提到，像是先前hololive旗下的VTuber櫻巫女（さくらみこ）「現身」在台北西門町街頭的看板上，吸引粉絲「朝聖」塞爆西門町廣場；或是快時尚品牌找來彩虹社（にじさんじ）旗下VTuber葛葉進行代言；粉絲在碰上喜歡的VTuber生日時，甚至會把周邊全數擺出，打造「祭壇」，幫遠在天邊的VTuber慶祝，「粉絲一定會買周邊商品，而且一定不只買一個」，從這些案例中就能看出VTuber有著強大的號召力及關注力，而且能夠無國界、跨國界的對次世代造成極大影響力。
VTuber的魅力所在之處，不僅在於其二次元的外表跟設定以及三次元的真人互動。目前已經推出VTuber二期生的魔競娛樂股份有限公司執行長陳彙中提到VTuber吸引人的三大特點，首先是「匿名性」，這不僅能讓VTuber在活動期間的個人隱私更加受到保障，也能讓VTuber能在不揭露身份的情況下自由表達意見，或是打造出與真實身分完全截然不同的一個人格特質，藉此產生差異性或是違和感。
第二個特點則是與日本偶像文化相像，最主要的是養成性及陪伴感。在這樣的文化下，推出的偶像大多是「未完成階段」，「不需要十全十美，也可能像一般人一樣，有缺陷、做不好的地方，但仍很努力」，粉絲看到這樣的精神也會願意一路陪伴並且守望其成長，「只要能夠贏得人心，就可以站在每個人身上。」
延續著日本偶像的核心，也就是第三個特點，則是「UGC（使用者創作內容）」。粉絲積極參與直播之外，還會主動將長達數小時的直播碎片化，藉此達到曝光跟擴散的效果，而這也影響到了VTuber跟粉絲之間的互動，讓雙方交流更加對等，也能讓粉絲更加積極、自發的貢獻。
日商優必達株式會社資深商務開發經理許朝欽指出，VTuber是創作圈之中「科技面走的比較前面的」，不像一般實況主只要鏡頭打開就能直播，VTuber還需要臉補（臉部表情捕捉技術）、還得懂AR甚至是VR。
而隨著近來人工智慧（AI）浪潮襲擊，許朝欽表示，AI能與虛擬網路經濟做應用，像是進行形象創造、自然語言處理，如最基礎的AI主播、音樂創作，甚至是擔任品牌大使。透過AI不僅能加速製作過程，提高互動體驗，還能夠進行框架，避免被「炎上（引起公憤）」。