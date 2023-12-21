錄取率2.8%超低！南投女學霸高顥瑄闖進哈佛大學、百萬獎學金入袋

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普台高中表示， 哈佛大學申請入學的門檻極高，每年錄取率約4%，今年錄取率創新低僅2.8%，但年僅17歲的高三生高顥瑄，有多元學習經歷、對語言學熱愛及天賦，以及努力保護瀕危語言及文化，去年先獲哈佛書卷獎，今年進一步闖進窄門，錄取哈佛大學，更獲得該校提供第1年約新台幣100萬元獎學金。
普台高中提到，高顥瑄在教師心中對事以真、謙虛、樂於助人，在同學眼中是「勤學不倦」的學霸代表，去年獲哈佛大學書卷獎的她，除了在課業繁忙之餘，也發展多元興趣，參加模擬聯合國、國際發明展、科展、英語辯論、英語話劇、鋼琴比賽、禪鼓、志工服務等各式各樣的活動，學習力驚人。
國一時，高顥瑄加入「奧林匹亞人才培訓課程」，接觸到語言學，覺得語言和邏輯的結合很有趣，興趣開始萌芽，挑戰台灣語奧國手選拔賽獲得備取資格。蓄積2年到國三再戰台灣語奧國手選拔賽，從全台灣228位菁英參賽者中順利勝出，以全國第2名榮獲一階國手正取資格，隨後進軍第二階段的亞太語奧競賽，拿下銅牌。於高中連續3年參加國際語奧競賽，勇奪2次國際語奧競賽銀牌，1次佳作的好成績。
高顥瑄除了參加語言學的相關學術競賽之外，也實際付諸行動，展現對語言學的高度熱愛，因普台高中結合南投原住民部落，發展走讀教育及志工活動，讓高顥瑄對原住民語言及文化保護產生很大的共鳴，協助原住民翻譯部落觀光資訊，提升國際能見度。
普台高中指出，高顥瑄在高二時，創立了Youth Cultural Academy，致力於幫助亞洲青年認識及保護自己的文化，並加入了國際教科文組織支持的ASPIRE 2030計畫，和不同國家的青年交流、進行國際合作，更受邀參加「聯合國經濟及社會理事會Youth Forum 2023」線上會議。高三開始參加不同的聯合國會議，例如Global Goals Week 2023，發表關於瀕危語言及文化的問題、提倡文化及語言復振，希望能夠讓更多人關注到語言及文化的問題。
對於錄取哈佛大學，高顥瑄說，「申請上好大學，並不是人生最終目的，而是透過更好的教育和學習，完成遠大理想，對這個社會有更大的貢獻，希望未來能到不同國家、為少數民族做語言、文化的復振。」