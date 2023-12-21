續挺烏克蘭　台與「波蘭大都會聯盟」成立援烏基金

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吳尚年致詞表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭是接納烏國難民最多的中東歐國家，世人盛讚波蘭社會無私地敞開雙臂，接納被迫逃離家鄉的烏國人民。台灣同樣面臨專制政權威脅，持續秉持民主團結精神，協助波蘭提供烏克蘭難民人道援助。此次與「波蘭大都會聯盟」合作成立台灣基金，不僅展現台灣對民主的堅定承諾，也希望透過此合作平台，與更多波蘭地方政府與夥伴共同捍衛民主、自由及人權。
該聯盟主席、比亞威斯托克市市長圖斯科拉斯基（Tadeusz Truskolaski）表示，烏克蘭是為整個自由世界而戰，波蘭社會迄今已收留超過3百萬烏克蘭人民，欣見台灣政府秉持民主團結精神，並盼「台灣基金」讓國際社會善的力量延續挺烏力道。
該聯盟董事、波茲南市市長雅斯維亞克（Jacek Jaśkowia）感謝台灣慷慨捐助，台灣的支持更印證了「患難見真情」的民主友誼。
「波蘭大都會聯盟」成立於1990年，會員城市依字母順序包括比亞威斯托克（Białystok）、比得哥什（Bydgoszcz）、格但斯克（Gdańsk）、卡托維茲（Katowice）、克拉科夫（Kraków）、盧布林（Lublin）、烏茲（Łódź）、波茲南（Poznań）、熱舒夫（Rzeszów）、什切青（Szczecin）、華沙及弗羅茲瓦夫（Wrocław）共12大城市。該聯盟會員城市共轄波蘭人口近680萬人，占波蘭全國人口近五分之一。