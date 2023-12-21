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續挺烏克蘭　台與「波蘭大都會聯盟」成立援烏基金

▲駐波蘭大使吳尚年（中）與「波蘭大都會聯盟」董事長圖斯科拉斯基（左）及董事雅斯維亞克（右）共同舉起約本合影。（圖／外交部提供）
▲駐波蘭大使吳尚年（中）與「波蘭大都會聯盟」董事長圖斯科拉斯基（左）及董事雅斯維亞克（右）共同舉起約本合影。（圖／外交部提供）

記者邱新博／台北報導

外交部今（21）日指出，我國為協助波蘭因應俄烏戰爭衍生的人道危機，駐波蘭代表吳尚年於本12月20日與「波蘭大都會聯盟」（Union of Polish Metropolises）」主席圖斯科拉斯基（Tadeusz Truskolaski）及董事雅斯維亞克（Jacek Jaśkowia）兩位市長舉行簽約儀式，共同簽署合作瞭解備忘錄暨捐贈協議。

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外交部表示，依據雙方協議，我方將捐贈該聯盟100萬美元成立「波蘭城市援烏-台灣基金」，提供波蘭各地方政府及非政府組織申請執行與援助烏克蘭有關的專案，具體補助類型包括：強化烏國人民在地融合，增進孩童與青年教育，並為未來有意願返鄉的烏國難民提供便利條件。申請案件均須經評選委員會審查通過後擇優補助。

吳尚年致詞表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，波蘭是接納烏國難民最多的中東歐國家，世人盛讚波蘭社會無私地敞開雙臂，接納被迫逃離家鄉的烏國人民。台灣同樣面臨專制政權威脅，持續秉持民主團結精神，協助波蘭提供烏克蘭難民人道援助。此次與「波蘭大都會聯盟」合作成立台灣基金，不僅展現台灣對民主的堅定承諾，也希望透過此合作平台，與更多波蘭地方政府與夥伴共同捍衛民主、自由及人權。

該聯盟主席、比亞威斯托克市市長圖斯科拉斯基（Tadeusz Truskolaski）表示，烏克蘭是為整個自由世界而戰，波蘭社會迄今已收留超過3百萬烏克蘭人民，欣見台灣政府秉持民主團結精神，並盼「台灣基金」讓國際社會善的力量延續挺烏力道。

該聯盟董事、波茲南市市長雅斯維亞克（Jacek Jaśkowia）感謝台灣慷慨捐助，台灣的支持更印證了「患難見真情」的民主友誼。

「波蘭大都會聯盟」成立於1990年，會員城市依字母順序包括比亞威斯托克（Białystok）、比得哥什（Bydgoszcz）、格但斯克（Gdańsk）、卡托維茲（Katowice）、克拉科夫（Kraków）、盧布林（Lublin）、烏茲（Łódź）、波茲南（Poznań）、熱舒夫（Rzeszów）、什切青（Szczecin）、華沙及弗羅茲瓦夫（Wrocław）共12大城市。該聯盟會員城市共轄波蘭人口近680萬人，占波蘭全國人口近五分之一。

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