NBA／Embiid狂砍51分！率76人127:113擊敗灰狼 主場球迷高呼MVP
費城76人當家中鋒Joel Embiid本季要衝擊年度MVP二連霸，而他開季至今的表現也幾乎無可挑剔，在沒有James Harden的情況下場均將近35分，而且今晚對上明尼蘇達灰狼又砍下51分，帶領球隊以127:113取得勝利，主場球迷也興奮地高呼：「MVP！」。
記者黃建霖/綜合報導
上一季拿到MVP之後，Embiid本季試圖完成Giannis Antetokounmpo和Nikola Jokic在最近4年曾經完成的事。本季至今他場均34.4分11.8籃板6助攻，投籃命中率53.4%。
今晚面對擁有強悍禁區防守能力的灰狼，Embiid讓Rudy Gobert等對位者一籌莫展，全場25投17中，罰球18罰17中，拿下51分12籃板3助攻，效率相當驚人。
而他的好幫手Tyrese Maxey這一場的發揮也很精彩，24投12中，命中5記三分球，得到35分5助攻。團隊除了他們兩人之外，沒有其他人得分上雙。
灰狼方面，球隊球星Anthony Edwards攻下27分7籃板5助攻的全面數據；Karl-Anthony Towns攻下23分13籃板，J. McDaniels拿到了21分。