賴清德稱萬里老家要公益信託　凌濤酸：成全球首見「違建紀念館」

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凌濤並表示，賴清德說要把房子優先作為礦工生活念館，他質疑，難道以後所有違法事項捐出來，就合法了？難道賣問題雞蛋的雞蛋商說：「我捐出來」，就沒罪了嗎？超買走私香煙的總統府說：「我捐出來」，難道就不需要繼續追查嗎？詐騙集團騙錢後說：「我捐出來」，難道詐騙行為就變合法了嗎？如果按照賴清德的邏輯，台灣恐將變成犯罪的天堂；他強調，賴清德活在同溫層中，把自己當成神，所有民眾都看在眼裡，絕對沒有辦法接受。
「南鐵東移強拆，賴違建不拆？逼死人？」侯辦發言人江怡臻質疑賴清德，還記得南鐵東移時，拆了400多戶的合法民宅嗎？還記得曾經強迫90歲的高齡長輩要在兩個小時現時搬遷嗎？「老人家的眼淚你看不見，400多戶的眼淚你看不見，現在面對你自己的萬里老宅，你就一哭、二哭，清德三哭、四哭五哭」，你疼惜自己的老家，其他人的老家，你卻完全看不到！
江怡臻表示，賴清德說要將老宅做公益信託，然後捐出來做生活紀念館，但賴清德擔任這麼多年的立委、行政院長，現在也是副總統，甚至還要參選總統，從政多年，現在才要捐，是選舉急了嗎？賴清德應該最清楚建物合法化的問題，你到底為這些礦工家庭做了什麼？有為這些礦區建物合法化來做解套嗎？賴清德以為只要捐出來，就完全沒有事了嗎？
針對綠營說既存違建不是違建，緩拆、排拆等於不用拆，不用拆就等於合法，江怡臻批評，賴清德的工寮變成花園洋房，還有人駐守，現在已經變成網路上的自由創作、拍照打卡的地方，請問賴清德，你的老宅到底是怎樣的概念？甚至還搬出法令說，新北市政府說可以申請為合法房屋，要為自己解套，但要申請為合法房屋，必須民國70年前就存在，沒有做任何結構改變就可以來申請。請問賴清德，你現在的老家沒有做任何的改變嗎？沒有做任何的改建擴大嗎？花園洋房是怎麼一回事？
江怡臻表示，賴清德常常把責任推給新北市政府，但賴清德沒有想到的，新北想到了，108年新北市政府發現中央在廢除礦權之後，沒有給這些礦工的家庭建物合法化一條合理的路徑，所以108年就請內政部務必要協助這些辛苦的礦工家庭，但內政部說依照相關規定無法讓這些礦區的原有建物變成合法住宅，請問108年中央是誰執政？
江怡臻並揭露，現在的國土署署長就是當初賴清德擔任台南市長時，處理南鐵東移的都發局長吳欣修，現在的署長都在為賴清德擦屁股，當年也擦南鐵東移的屁股，她要求賴清德與吳心修署長應該一起出面說清楚、講明白。
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