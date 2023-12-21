質疑不出示稅單涉嫌逃稅　民進黨酸：侯柯都收租「逃稅發大財」

我是廣告 請繼續往下閱讀
張志豪說，誇張的是從新北市府送出都市計畫變更申請，僅僅60天，7月19日新北市都市計畫委員會即通過變更「台北港特定區細部計畫」，在第二種產業專區的容許使用內容，新增變更理由完全未提及新竹物流預計在台北港辦理的「物流及倉儲」業務，「請問侯市長，究竟是依據什麼法收受仰德集團1100萬人頭政治獻金？市府為仰德子公司新竹物流量身定做標案，顯有對價關係，侯市長是不是拿錢辦事？請侯友宜一次說清楚，不要再用『依法』來掩飾爭議」。
張志豪指出，侯友宜的文大宿舍收租金，柯文哲的農地停車場違法收停車費，兩人都必須出示租約及稅單，嚴重質疑有逃漏稅之嫌。他說，民進黨總統候選人賴清德昨已表示，17坪礦工住宅，無收益，並將以公益信託、無償公用的方式處理；請問侯友宜面對百戶學生套房，一年高達2000萬收益，且還漲房租，請問你要如何處理？請問柯文哲，千坪農地當停車場，依媒體估計15年期間，收費超過2000多萬，將如何處理？
戴瑋姍表示，侯友宜將凱旋苑交給「新壽公司」整棟出租，租金大漲5倍，大吸年輕人的血。她指出，侯友宜沒有誠實納稅，侯家成立的又昱公司，沒有員工和勞健保，只有老闆娘，目的就是為了逃稅，單單就大群館收入，從個人綜合所得稅改成公司名義申報營所稅，稅率馬上從40%降至17%，2011至2017年7年間，就少繳了2070萬元給國庫， 侯友宜修煉逃漏稅門道已經成妖成魔。
卓冠廷表示，柯文哲仍不敢正面回應農地變停車場的相關問題，現在被網友封為「竹科轉運站」的農地及農舍，據Google街景圖，至少從2010年就掛著「九鼎開發辦事處」斗大的招牌，跟停滿轎車的違法停車場一樣招搖，直到後來才改小，掛在一樓屋簷邊。
他揭露，九鼎開發股東的身份，首先九鼎實際負責人是新竹「重劃大王」吳清源，過去新竹市最大關埔重劃區，就是吳清源在前市長林政則任內重劃完成的，九鼎監察人張鎮榮就更不得了，不僅有實質上的持股，還是現在新竹縣國民黨籍的議長！
卓冠廷補充，雖然2008年柯文哲買農地的時候張鎮榮還不是議員，但張鎮榮地方實力雄厚，2014年首次選新竹縣議員就當選，還直攻選上議長，更可證明張鎮榮的財力與影響力，也是柯文哲和其家人在柯選上台北市長前，就與藍營交好的證據，「沒想到柯文哲從政的起點就是藍白合！」
卓質疑，九鼎開發公司登記的地址，在竹北縣治重劃區、新竹關埔重劃區皆有紀錄，為何在柯文哲的農舍上設辦事處？這難道不是代表九鼎開發在千甲插旗的宣示嗎？又是誰引路柯文哲來這裡買農地的？而背後又有什麼樣的金流往來？柯文哲都必須交代清楚，如有不法跟隱瞞，就應該要退選。
卓冠廷指出，針對今早柯文哲面對農地違法停車場15年的不法所得爭議，回應將這二年遊覽車停車的租金收入會捐出來，明顯就是在玩文字遊戲，因為從農地變成違法停車場長達15年時間，從停小客車再到遊覽車，現在只願意捐租遊覽車停車2年的時間；另外，刻意繞過不法所得的部分，只強調租金，未提停車場收入，二者明顯不同，相關的稅本應補繳。他呼籲，柯文哲要不要為農地非法使用道歉？15年來不法所得到底多少錢?何時把土地復原？應以過去面對MG148的回應態度規格說清楚，不要再推媽媽出來了。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。
更多「2024大選」相關新聞。