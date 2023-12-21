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質疑不出示稅單涉嫌逃稅　民進黨酸：侯柯都收租「逃稅發大財」

▲民進黨今舉行記者會，砲打柯侯。（圖／民進黨提供）
▲民進黨今舉行記者會，砲打柯侯。（圖／民進黨提供）

記者陳佩君／台北報導

2024總統首場政見會昨天登場，對此，民進黨今（21）日再對國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲提出質疑，包括侯友宜在台北港開發案疑似圖利新竹物流、文化大學凱旋苑及柯文哲遭踢爆持分特有農地區農牧用地違法做為停車場使用等三大爭議，「可見侯柯都收租、逃稅發大財」，呼籲兩人應誠實向社會交代。

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民進黨發言人張志豪、卓冠廷及競總發言人戴瑋姍上午舉行記者會。張志豪表示，侯友宜面對新北市塭仔圳市地重劃賣地爽財團等爭議，只會閃躲迴避，面對台北港開發案疑似圖利新竹物流也是，2018年侯友宜首次競選新北市長，仰德集團就捐政治獻金530萬，2019年5月14日，侯友宜上任市長半年，仰德集團董事長許育瑞就宣布將在新北投資20億蓋物流倉儲及轉運中心，巧的是6天後5月20日，市府就辦理變更規定和公告，為新竹物流量身打造標案，進而以每坪每月298元的租金，讓新竹物流擁有5752坪的市有地。

張志豪說，誇張的是從新北市府送出都市計畫變更申請，僅僅60天，7月19日新北市都市計畫委員會即通過變更「台北港特定區細部計畫」，在第二種產業專區的容許使用內容，新增變更理由完全未提及新竹物流預計在台北港辦理的「物流及倉儲」業務，「請問侯市長，究竟是依據什麼法收受仰德集團1100萬人頭政治獻金？市府為仰德子公司新竹物流量身定做標案，顯有對價關係，侯市長是不是拿錢辦事？請侯友宜一次說清楚，不要再用『依法』來掩飾爭議」。

張志豪指出，侯友宜的文大宿舍收租金，柯文哲的農地停車場違法收停車費，兩人都必須出示租約及稅單，嚴重質疑有逃漏稅之嫌。他說，民進黨總統候選人賴清德昨已表示，17坪礦工住宅，無收益，並將以公益信託、無償公用的方式處理；請問侯友宜面對百戶學生套房，一年高達2000萬收益，且還漲房租，請問你要如何處理？請問柯文哲，千坪農地當停車場，依媒體估計15年期間，收費超過2000多萬，將如何處理？

戴瑋姍表示，侯友宜將凱旋苑交給「新壽公司」整棟出租，租金大漲5倍，大吸年輕人的血。她指出，侯友宜沒有誠實納稅，侯家成立的又昱公司，沒有員工和勞健保，只有老闆娘，目的就是為了逃稅，單單就大群館收入，從個人綜合所得稅改成公司名義申報營所稅，稅率馬上從40%降至17%，2011至2017年7年間，就少繳了2070萬元給國庫， 侯友宜修煉逃漏稅門道已經成妖成魔。

卓冠廷表示，柯文哲仍不敢正面回應農地變停車場的相關問題，現在被網友封為「竹科轉運站」的農地及農舍，據Google街景圖，至少從2010年就掛著「九鼎開發辦事處」斗大的招牌，跟停滿轎車的違法停車場一樣招搖，直到後來才改小，掛在一樓屋簷邊。

他揭露，九鼎開發股東的身份，首先九鼎實際負責人是新竹「重劃大王」吳清源，過去新竹市最大關埔重劃區，就是吳清源在前市長林政則任內重劃完成的，九鼎監察人張鎮榮就更不得了，不僅有實質上的持股，還是現在新竹縣國民黨籍的議長！

卓冠廷補充，雖然2008年柯文哲買農地的時候張鎮榮還不是議員，但張鎮榮地方實力雄厚，2014年首次選新竹縣議員就當選，還直攻選上議長，更可證明張鎮榮的財力與影響力，也是柯文哲和其家人在柯選上台北市長前，就與藍營交好的證據，「沒想到柯文哲從政的起點就是藍白合！」

卓質疑，九鼎開發公司登記的地址，在竹北縣治重劃區、新竹關埔重劃區皆有紀錄，為何在柯文哲的農舍上設辦事處？這難道不是代表九鼎開發在千甲插旗的宣示嗎？又是誰引路柯文哲來這裡買農地的？而背後又有什麼樣的金流往來？柯文哲都必須交代清楚，如有不法跟隱瞞，就應該要退選。

卓冠廷指出，針對今早柯文哲面對農地違法停車場15年的不法所得爭議，回應將這二年遊覽車停車的租金收入會捐出來，明顯就是在玩文字遊戲，因為從農地變成違法停車場長達15年時間，從停小客車再到遊覽車，現在只願意捐租遊覽車停車2年的時間；另外，刻意繞過不法所得的部分，只強調租金，未提停車場收入，二者明顯不同，相關的稅本應補繳。他呼籲，柯文哲要不要為農地非法使用道歉？15年來不法所得到底多少錢?何時把土地復原？應以過去面對MG148的回應態度規格說清楚，不要再推媽媽出來了。

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