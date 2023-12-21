展望佳！美光獲利與財測優於市場預期 台廠記憶體族群跟著吃香
美國記憶體大廠美光（Micron）上季財報和本季財測雙雙優於市場預期，美光指出資料中心需求暢旺，彌補了個人電腦 (PC) 和智慧手機市場緩慢復甦的狀況，使得美光周三（20日）盤後漲逾4%，而台廠記憶體族群也紅通通，表現亮眼優於大盤，像是南亞科午盤漲逾4%，來到75元左右。
記者許家禎／台北報導
美光上季（截至11月30日）營收達47.3億美元，優於市場預估的45.8億美元，年增16%，上季EPS -0.95美元，淨損12.3億美元，較去年同期淨損14.3億美元收斂。美光執行長梅羅特拉 (Sanjay Mehrotra) 上週才指出營運費用將比原本預期高，引發投資人失望性拋售，不過財報優於市場預期。
展望下季，美光估季營收將在51到55億美元之間，優於市場預估的50.3億美元，EPS -0.35至 -0.21美元，同樣優勢市場分析師預估的-0.62美元。梅羅特拉表示，人工智慧 (AI) 支出增加、挹注業績，尤其資料中心對用於AI軟體開發所需的記憶體需求非常強勁。
美光預期記憶體價格經過2023年谷底後，2024年產業景氣將反彈，2025年更可望進一步好轉，使得美光20日盤後漲逾4%。而台廠記憶體概念股也跟著水漲船高，今日表現優於大盤，南亞科午盤漲逾4%，品安、群聯、晶豪科與威剛漲1到3%多。