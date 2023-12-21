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玉山下冰珠了！寒流發威降至「零下1度」　奇幻美景畫面曝光

▲入冬首波寒流南下侵台！台灣最高峰玉山今（21）日清晨氣溫已降至攝氏零下1度，中午11時20分開始下起「冰珠」。（圖／中央氣象署提供）
▲入冬首波寒流南下侵台！台灣最高峰玉山今（21）日清晨氣溫已降至攝氏零下1度，中午11時20分開始下起「冰珠」。（圖／中央氣象署提供）

記者張志浩／綜合報導

入冬首波寒流南下侵台！台灣最高峰玉山今（21）日清晨氣溫已降至攝氏零下1度，隨著寒流越晚越強，玉山北峰在今中午11時20分下起「冰珠」，本波寒流強冷時段預計落在今晚至明（22）日清晨，包括玉山內，太平山、拉拉山、合歡山等都有可能出現降雪，北台灣平地低溫也都只有攝氏10度左右，民眾務必做好保暖工作。

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中央氣象署表示，玉山北峰在今日中午11時20分開始下起冰珠，冰珠是透明冰粒子，大小在5毫米以下，雪在降落過程中，融化又凍結成水珠狀的冰粒子，密度較大、較堅硬，掉落硬地面後還會彈起。

▲今日至週六清晨、受寒流影響北台灣「極寒冷」，仍要小心攝氏7度以下低溫。（圖／中央氣象署提供）
▲今日至週六清晨、受寒流影響北台灣「極寒冷」，仍要小心攝氏7度以下低溫。（圖／中央氣象署提供）

氣象署指出，今、明兩天受到寒流影響，中部以北、東北部及東部天氣非常寒冷，其他地區早晚亦非常寒冷；南方雲系北移，今日台灣北部、東半部、南部地區及中部山區有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，澎湖、金門、馬祖為陰時多雲。

氣溫部分，今日至週六清晨、受寒流影響，各地氣溫偏低，北台灣「極寒冷」，中部偏冷、南部早晚較冷，沿海及部分平地的最低氣溫將降至攝氏7度以下，今日各地區氣溫上，北部攝氏7至13度，中部攝氏10至19度，南部攝氏12至23度、東部攝氏9至22度。


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