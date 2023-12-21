出狠招！趙少康曬「中廣董事辭職書」 喊：賴清德捐老家我就簽名
民進黨總統候選人賴清德昨天在政見發表會提及，願意老家違建交付公益信託，優先作為礦工生活紀念館。對此，國民黨副總統候選人趙少康今（21）日直接曬出中廣「董事辭職書」當場朗誦，並要記者們協助轉交給賴清德，趙少康說，賴清德說老家要做公益，基本上就是緩兵之計、推託之詞，喊話「只要捐，我立刻簽名生效，不要拖了！」
記者林怡昕／台北報導
賴清德昨天說，最近看到礦區內鄉親擔心安身立命的房子被視為違建，也擔心被拆除，他感到過意不去，在礦區居住權得保障後，為了紀念那個年代礦工對台灣經濟的貢獻，他願意把房子交赴公益信託，優先作為礦工生活紀念館。
對此，趙少康今天受訪時指出，賴清德他基本上就是緩兵之計、推託之詞，當斷不斷，模糊焦點，要捐老家今天就捐，什麼要等居住權問題解決後，再做公益信託，第一，礦區居住權什麼時候可以解決呢？這是要報給經濟部礦業局，礦業局再變更後，再交給其他單位，「我是覺得太拖了」。
趙少康更當場曬出一份空白中廣「董事辭職書」，並當場朗誦，「賴清德只要今天捐出來，我今天就辭，明天捐，我明天就辭，不要再拖了」，更發數份辭職書給現場記者，要記者幫忙轉交給賴清德。
趙少康說，「至於其他礦區住宅放心，因為不會拆到你們」，但是賴清德要選總統，道德標準就要提高，只要捐，我立刻簽名生效。
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