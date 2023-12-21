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強打中年／陽岱鋼、陳偉殷可否回台　傑出旅外球員加盟辦法可修改

▲台灣好手陽岱鋼是否願意回台灣，中職可以考慮設立各種方式。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣好手陽岱鋼是否願意回台灣，中職可以考慮設立各種方式。（圖／記者葉政勳攝）

文/強打中年

旅外球員是否有機會回到台灣，成為中職熱門討論話題，從今年的林子偉投入選秀，就讓人感受到中職「旅外海歸」熱潮，尤其在張育成回台後宣布「不排斥中職」，更是引發討論，最終王柏融、吳念庭、張奕都選擇回台效力，中職將迎接「新浪潮」，不過提到中職過去為何陽岱鋼、陳偉殷、王建民都很難回到中職賽場，除了年紀之外，最大原因還是「傑出旅外球員加盟辦法」，可能讓球團意願減少，雖然是尊重球員，但考量現實，球團可能要犧牲未來，令不少球隊望之卻步。

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傑出旅外球員加盟辦法的創立，主要是2013年郭泓志要回台，統一獅隊已經跟他有共識，會長黃鎮台為了成就這樣的美事，開會設立此辦法，但獅隊也付出代價，必須要在該年選秀會，讓出前三輪選秀權。中職當時也規範選出一些球員，成為「傑出旅外球員」，要回台未來要比照此模式。不過這個辦法，最終只有郭泓志在這10年中有用過。

陽岱鋼自2021年離開日職讀賣巨人隊後，他選擇成為棒球「浪人」，前往美國獨立聯盟打拚，不過已經2年時間，他也已經36歲，雖然澳洲隊總教練Dave Nilsson在亞冠賽表示，「他不是為了錢」，但他若可以回來台灣打球，也對球迷來說是一大福音。

同樣的狀況，球迷當然也期待陳偉殷等球員回來台灣，若還能比賽，甚至擔任教練，對中職來說又更熱鬧，與陳偉殷同期的高國輝等，都已宣布高掛球鞋，但陳偉殷還可以繼續投，儘管球速跟狀況跟全盛時期有差，但回饋家鄉，陳偉殷也應該很樂意。

▲旅外好手陳偉殷已經開始練投，有機會回歸投手丘。（CBOOK提供）
▲旅外好手陳偉殷已經開始練投，有機會回歸投手丘。（CBOOK提供）
看到近期秋信守回到韓職，並且準備引退，還把自己的引退薪水捐出來，就可以感受到他對韓國棒球的貢獻與回饋，遠超乎我們想像。

就像台鋼雄鷹總教練洪一中說的：「中職需要更多球星」，他也認為台灣球員在國外打拚很辛苦，可以早點回到台灣，或許也可以幫助國內棒球環境更進步。

目前針對此辦法還沒有較完整的說法，旅外球員歸國，大都是投入選秀，不過若是像陽岱鋼這樣等級的球員，中職未來可以考慮改用「競標」、「抽籤」等方式，甚至一定要選秀等，或許也對各球隊來說，稍微有根據。

就時空背景來看，陽岱鋼當時跟陳偉殷都被聯盟列為「傑出旅外球員」，要回台還要經過選秀權等補償，但這是枷鎖還是一種讚美？相信只有當事者最清楚。

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