強打中年／陽岱鋼、陳偉殷可否回台　傑出旅外球員加盟辦法可修改

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陽岱鋼自2021年離開日職讀賣巨人隊後，他選擇成為棒球「浪人」，前往美國獨立聯盟打拚，不過已經2年時間，他也已經36歲，雖然澳洲隊總教練Dave Nilsson在亞冠賽表示，「他不是為了錢」，但他若可以回來台灣打球，也對球迷來說是一大福音。
同樣的狀況，球迷當然也期待陳偉殷等球員回來台灣，若還能比賽，甚至擔任教練，對中職來說又更熱鬧，與陳偉殷同期的高國輝等，都已宣布高掛球鞋，但陳偉殷還可以繼續投，儘管球速跟狀況跟全盛時期有差，但回饋家鄉，陳偉殷也應該很樂意。
看到近期秋信守回到韓職，並且準備引退，還把自己的引退薪水捐出來，就可以感受到他對韓國棒球的貢獻與回饋，遠超乎我們想像。
就像台鋼雄鷹總教練洪一中說的：「中職需要更多球星」，他也認為台灣球員在國外打拚很辛苦，可以早點回到台灣，或許也可以幫助國內棒球環境更進步。
目前針對此辦法還沒有較完整的說法，旅外球員歸國，大都是投入選秀，不過若是像陽岱鋼這樣等級的球員，中職未來可以考慮改用「競標」、「抽籤」等方式，甚至一定要選秀等，或許也對各球隊來說，稍微有根據。
就時空背景來看，陽岱鋼當時跟陳偉殷都被聯盟列為「傑出旅外球員」，要回台還要經過選秀權等補償，但這是枷鎖還是一種讚美？相信只有當事者最清楚。
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