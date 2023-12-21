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李千娜挺孕肚再曝喜訊！合體老公黃尚禾　「愛的結晶提早誕生」

▲李千娜懷孕5個月，挺著孕肚分享即將發片喜訊。（圖／劇樂蹦娛樂提供）
▲李千娜懷孕5個月，挺著孕肚分享即將發片喜訊。（圖／劇樂蹦娛樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

李千娜日前剛宣布懷上第三胎的喜訊，近來挺著孕肚則是宣告回歸歌手身分，推出睽違5年的新專輯《關・與妳》，邀來老公黃尚禾合作，李千娜表示，這期間反覆思考著，究竟新專輯要告訴觀眾什麼樣的故事、理念與共鳴，最後定案「關與你」，關起門來與自己人生最重要的10個角色對話：「就像是女性的多重宇宙，生活很像萬花筒，透過玻璃收整、發散，折射各式的日常生活片段。」

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概念專輯是李千娜的自我介紹，將分屬不同身分的自己，逐一放入每首收錄曲，11首封存的身分記憶。專輯終於如願誕生，她表示，這是一張需要悉心感受、靜心聆聽的自傳專輯：「距離上一張專輯有5年的時間。其實沉澱滿久的，很希望可以為自己製作一張概念專輯。不是要擺脫過去，而是多認識李千娜多一點。」

▲李千娜推出睽違5年的新專輯《關・與妳》。（圖／劇樂蹦娛樂提供）
▲▼李千娜推出睽違5年的新專輯《關・與妳》。（圖／劇樂蹦娛樂提供）
▲李千娜推出睽違5年的新專輯《關・與妳》。（圖／劇樂蹦娛樂提供）
 
談到對哪一個身分造型印象深刻？她笑答是宛如「千手觀音」般的媽媽角色，原來美術組耗了許多功夫才順利找到適合尺寸，試了各種膠才順利固定，最後超過30支手掌道具貼黏在臉上、頭髮上，呈現效果讓她相當喜歡。另一款「愛人」造型則呈現浪漫唯美，找來服裝師甫月合作，用心手繪印製了一塊布紗，象徵愛人的不同面向匯聚成愛情的樣子，她形容：「愛人像是老師、旅伴、最好的傾聽者，疊影很有意境、造型也很特別。」




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