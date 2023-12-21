中國ECFA部分關稅減讓終止！台灣農產剉咧等？茶產業這樣做

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依據相關附件內容，遭中止產品關稅減讓的項目包含丙烯、丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯丙烯共聚物(乙丙橡膠)、其他初級形狀的烯烴聚合物。
對於中國擴大ECFA終止範圍、後續是否會影響台灣其他農產，蘇宗振說，目前台灣茶尚未受到這些措施的影響，而中國也不是台灣茶外銷的唯一市場，只是眾多市場中的其中之一，先前因為同名同種比較容易行銷，但現在茶改場也通過提升台灣茶本身品質與「風味輪」的方式，希望擴大國外消費市場。
蘇宗振指出，近年來雖中國可能還是台灣茶外銷的大宗，但經過新冠肺炎疫情與中國方正面表列加工業者的措施後，銷往中國的數量減少許多，而銷往美國的數量則在逐漸增加，茶改場的風味輪也因應各國需求，推出不同語言的版本，如英文、日文、法文等。
對於後續外銷推廣，蘇宗振說，希望通過各種語言版本的風味輪，擴大國外消費者認識台灣茶的機會，在未來打通歐洲、東北亞的韓國、日本市場，而風味輪上的描述也會依據目標地區的飲食習慣修改對於風味的描述，比如「檳榔花」的香氣，在英文版就會調整為其他形容方式，改成外國人能理解的味道。