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染肺炎2週不能上班！病例創近4年新高　醫界勸快打肺炎鏈球菌疫苗

▲侵襲性肺炎鏈球菌感染病例創近4年最高，近5成為65歲以上，醫師呼籲長者及高危險群應儘早接種疫苗。（示意圖／桃園市衛生局提供）
▲侵襲性肺炎鏈球菌感染病例創近4年最高，近5成為65歲以上，醫師呼籲長者及高危險群應儘早接種疫苗。（示意圖／桃園市衛生局提供）

家庭消費中心／綜合報導

入冬首波寒流來襲，天氣一冷，各種細菌與病毒更活躍，民眾要注意感染引起的肺炎。據統計，今年累計的侵襲性肺炎鏈球菌感染病例超過2020至2022各年，為近4年最高，其中近5成為65歲以上，對此醫師呼籲，長者及肺炎鏈球菌感染高危險群應儘早接種疫苗，尤其今年公費接種政策擴大至65歲以上，提供PCV13及PPV23疫苗，第3階段將於12月25日起跑，曾接種PPV23且間隔至少1年的長者，可公費接種1劑PCV13。
 
台灣感染症醫學會理事長王復德醫師說，肺炎鏈球菌是社區型肺炎最常見致病菌，一旦感染可能出現發高燒、咳嗽、胸痛等不同症狀；有研究指出，曾感染社區型肺炎的患者平均將損失13個工作天，且需要3週時間才能恢復至感染前的健康狀態。

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王復德也說，肺炎鏈球菌可能侵入原本應該無菌的部位，引起多種侵襲性疾病，稱為侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD），而依疾管署建議，預防侵襲性肺炎鏈球菌感染，最有效方法即為按時接種肺炎鏈球菌疫苗。
 
台灣感染管制學會理事長陳宜君醫師則說，侵襲性肺炎鏈球菌感染症全年皆有病例，冬、春季為發病高峰，如今醫院持續滿載，累積病例數為近3年最高，呼籲除了肺炎高危險族群如慢性肺病、腎病、糖尿病、吸菸者等之外，一般成人也可透過自費接種提升保護力。
 
台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎醫師指出，研究顯示，65歲以上感染肺炎鏈球菌後30天內死亡率約5~10%，住院治療的經濟負擔也會增加，但根據疾管署2022年統計，長者公費肺炎鏈球菌疫苗接種比例僅4成，提醒長者應積極接種。美國疾病管制署CDC早在多年前已建議接種肺炎鏈球菌疫苗時，應先接種 PCV13再接種PPV23，而今年長者公費疫苗增加接種PCV，對國人的保護已與國際接軌。
 
李秉穎呼籲，長者感染肺炎鏈球菌的死亡率最高，最需要積極接種疫苗，因此長者公費肺炎鏈球菌疫苗第3階段將於12月25日開始實施，接種對象為曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV132，符合資格的民眾記得快去施打，且最好同時接種流感疫苗，保護力更佳。
 

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