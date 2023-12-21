身價10億富豪女星王宥忻剛離婚！報喜有「寶寶」了 新身分曝光
身價10億女星王宥忻今年初宣布離婚，還拍攝了一組聖誕宣傳照，她分享喜訊：「最近多了一個新身分，成為國際電商公司的亞太區行銷總監，接下來可以帶著更多的人投入創業，提供給想當老闆的人在2024年可以成就自己的事業。」還提到有了一個新寵兒泰迪羊，叫「寶寶」。
記者吳雨婕／綜合報導
這次和新寵兒泰迪羊一起拍攝聖誕宣傳照，王宥忻說：「泰迪羊的名字叫寶寶，很喜歡吃草，花很多時間陪伴牠、餵牠吃東西、跟牠玩，寶寶很親人，人一不見牠就開始哀哀叫找人陪牠。泰迪羊毛摸起來觸感很像絨毛衣的觸感，剛開始幫牠洗澡的時候他很不情願，後來洗一洗牠全身變得很白很乾淨，泰迪羊是屬於綿羊類性情非常溫和。」
2023即將接近尾聲，回顧今年對王宥忻來說算是人生的轉折點，經歷離婚人生重大事件，讓她更看透很多事情也更了解自己。王宥忻說：「有時候失去之後，才了解自己最重視的東西是什麼。一個人獨處的時光讓我反思很多，在經歷外面的風景過後，還是覺得家人是一輩子可以依靠的港灣，失而復得的感覺如獲至寶。也希望2024每個人都人找到內心的平安和幸福。」
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