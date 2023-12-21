柯文哲不滿政見會遭插播廣告　中選會澄清：民視全程直播絕無刪減

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中選會表示，民視於12月20日辦理第16任總統副總統選舉第1場總統候選人電視政見發表會，皆有依規定於無線電視第6台之民視為完整之播出，且中途未插播廣告。復查中選會官網─影音宣傳─第16任總統副總統選舉第1場總統候選人電視政見發表會直播影音連結與紀錄存檔等，亦未有部分網路以訛傳訛所指有插播廣告或刪除候選人發言片段之事。亦即，第16任總統副總統選舉第1場總統候選人電視政見發表會係依法於民視無線電視台（第6頻道）全程完整直播，絕無刪減情事或插播廣告，謹特此說明。
中選會說，依《總統副總統選舉罷免法》第45條第1項規定，總統副總統選舉，中選會應以公費，在全國性無線電視頻道提供時段，供候選人發表政見。另依總統副總統選舉候選人電視政見發表會實施辦法第2條第2項所定，電視時段由中選會洽商台灣電視事業股份有限公司（台視）、中國電視事業股份有限公司（中視）、中華電視股份有限公司（華視）、民間全民電視股份有限公司（民視）、財團法人公共電視文化事業基金會（公視）提供。又同實施辦法第9條配合母法規定，電視台播放電視政見發表會時，中途不得插播廣告。
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