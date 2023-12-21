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繼國有地莊園爭議再爆弟弟荒地超貸　馬文君：對手只會造謠抹黑

▲蔡銘軒（右）指控馬文君弟弟用河床荒地和既成道路，跨區向農會超貸3千多萬元。（圖／蔡銘軒競總提供，2023.12.21）
▲蔡銘軒（右）指控馬文君弟弟用河床荒地和既成道路，跨區向農會超貸3千多萬元。（圖／蔡銘軒競總提供，2023.12.21）

記者顏幸如／南投報導

民進黨南投縣立委候選人蔡銘軒今開記者會，指控國民黨對手馬文君除了佔國有地蓋豪宅，弟弟馬長風還以含無價值「溪底地」在內的6筆荒地，從埔里鎮跨區向水里農會超貸3240萬元，疑做為公司蓋新建案的資金。馬文君陣營反批蔡銘軒只會污辱抹黑，放貸的水里區農會已強調一切依法行事。

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蔡銘軒今（21）日與競選總部執行長、前集集鎮長陳紀衡一同出席「馬文君你們家族土地從哪裡來？」記者會，痛批馬家財大氣粗，洩密又占地，有違居住正義。

蔡銘軒指出，馬文君不只坐擁埔里鎮國有農地蓋豪華違建莊園，弟弟馬長風也在埔里鎮握有6筆農地，其中包含4筆無價值的溪底地，還從埔里跨區到水里鄉農會貸到3240萬元，明顯超貸。

陳紀衡說，馬文君家族在南投埔里東潤段的6筆農牧用地，登記馬長風名下，不只農地未農用，6筆土地中有4筆還是不值錢的溪底地、既成道路，馬長風2020年跨區向水里鄉農會貸款，當時的農會理事長蕭志全，現在是國民黨大選候選人侯友宜、立委候選人游顥水里鄉競總副主委。

▲馬文君競總回應，貸款金額多寡係金融機構基於專業評估，不是錢多就叫超貸。（圖／馬文君競總提供，2023.12.21）
▲馬文君競總回應，貸款金額多寡係金融機構基於專業評估，不是錢多就叫超貸。（圖／馬文君競總提供，2023.12.21）
蔡銘軒說，馬長風經營的建設公司近期在埔里鎮推3戶新建案，1戶還開價2200萬元。2020年貸到3240萬元、2023年推出建案銷售，從時間點看，質疑係拿貸款當資金蓋房，完售後立即賺兩倍，「這就是馬文君家族的居住正義嗎」？

水里鄉農會則澄清，當初因6筆土地相鄰，才一起做貸款設定，4筆溪底地並未估價，僅估算其中2筆當時種植松樹等景觀樹木、較有價值的土地，放款作業均合乎規定、沒有超貸。

馬文君競選總部回應，貸款金額多寡係金融機構基於專業進行評估，競選立委應有更宏觀的格局，呼籲對手多關心民生、內政、經濟、區域安全等議題，而不只會耍挖人隱私、有違個資的小手段。蔡銘軒不斷發黑函，從抹黑洩密案到最新的造謠超貸案，想利用惡劣手段欺騙年輕人，為自己爭取支持，大概是把每個公職人員都當作副總統賴清德，可以任意佔用國有地作私人庭園、佔用河道養錦鯉。

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