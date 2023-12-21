賴清德要捐違建　侯友宜質疑：政府拿納稅人錢維護違章建築？

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賴清德昨日在政見會上稱，在中共眼中，在選總統的三人都是台獨，又稱侯友宜說中華民國憲法是護國神山是神話。侯友宜質疑賴清德，曾經、現在都在按照中華民國憲法參選正副總統，也按照憲法宣誓就職副總統，竟然把憲法當作神話，真的很不可思議，賴清德主張和平保台，但既不願遵守憲法，又不跟對岸溝通，豈不就是笑話？
侯友宜說，賴清德是台獨工作者，無論在哪個職位，都沒有改變，但他是在選中華民國總統，按照中華民國憲法，反對一國兩制、反對台獨、堅守民主自由價值，賴清德口中說和平保台，那到底要不要廢除台獨黨綱？台獨就是引戰，賴清德不只是騙選票而已，是騙全台灣人民的生命。
侯友宜強調，他是警察出身，就是效忠國家、效忠人民，一生守護中華民國、保衛台灣這塊土地、保護人民，到61歲才出來選舉，他深深感到台灣的敵人都不在外面，都在裡面，每次選舉都分化、抹黑、抹紅，每次都這種招數，所以他兩次選新北市長，幾乎都沒有用意識型態傷害別人，或在歷史傷口上灑鹽。
侯友宜說，他在台灣土生土長，用行動在顧台灣，民進黨還要說他是中共同路人，對他是很大的污辱，不是跟對岸交流對話、去對岸玩的人都是中共同路人，真的要這麼說的話，賴清德也不是沒去過對岸，但他不會這樣操作。
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