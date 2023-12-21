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紅海危機！馬士基CEO認對「歐洲衝擊更大」　聯合護航成效待觀察

▲全球航運巨擘馬士基（Maersk）執行長談論這次紅海危機，認為對歐洲的衝擊更大，全球航運預計會出現2～4星期的延誤，而聯合護航的成效仍有待觀察。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球航運巨擘馬士基（Maersk）執行長談論這次紅海危機，認為對歐洲的衝擊更大，全球航運預計會出現2～4星期的延誤，而聯合護航的成效仍有待觀察。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

葉門叛軍「胡塞組織」（Houthi，青年運動）近期頻頻在紅海襲擊船隻，美國19日宣布成立10國聯盟，要在紅海聯合巡邏護航，但胡塞組織強勢反嗆稱不排除襲擊美國軍艦，紅海航道局勢依舊不明。對此，全球最大航運公司、丹麥的航運集團馬士基（Maersk）執行長柯文勝（Vincent Clerc）表示，聯合護航的成效如何有待觀察，歐洲更加依賴紅海航道、受到衝擊更大，全球航運預計會出現2～4星期的延誤。

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胡塞組織宣稱攻擊船隻意在結束以色列與哈馬斯的戰爭，將繼續阻止所有前往以色列港口的船隻於紅海航行，直到它們「運來加薩所需的食品和藥品」。領導人阿卜杜勒（Abdel-Malek al-Houthi）20日警告，如果美國進一步升級局勢，胡塞組織不會袖手旁觀，會以導彈、無人機等軍事行動，襲擊美國的戰艦和航行船隻。

面對這次紅海危機，馬士基於15日就已宣布全面暫停旗下船隻航經紅海，並稱近期一連串襲擊行動令人震驚，對船員構成重大威脅。而執行長柯文勝日前接受《CNBC》訪問時表示，歐洲對於蘇伊士運河的倚賴更深，因此紅海危機對歐洲的衝擊更大，全球貨運物流延宕可能會達到2～4星期。同時，柯文勝提醒對消費者而言，需要一段時間差才會開始感受到這次紅海危機帶來貨運延宕造成的影響，而對業者來說，重新部署船隻、貨櫃、調整航線也需要時間，而且每間公司的狀況不同，因此整體的影響目前很難精確評估。

對於美國要組織10國聯合護航，柯文勝表示樂觀其成，任何能夠消除船隻通過紅海水域所面臨風險的舉措他都歡迎，但是，柯文勝也強調，目前他尚未看到任何聯合護航計畫的具體細節，且地緣政治牽涉國家對於聯合護航計畫的反應也還需要觀察，他認為可能得再過幾周時間，才能明確看出聯合護航的影響與成效。

而對於這次紅海危機，柯文勝認為對航運業造成的挑戰無法與新冠疫情導致的全球貨運停擺，以及疫情後供應鏈大亂造成的塞港相比，但紅海危機不同的地方在於，船隻與船員直接面臨人身安全的威脅，且對業者而言這些攻擊是全然隨機的，沒有理由，不知道為什麼會被挑選作為襲擊目標，也不知道要如何避免，這種心理上的衝擊是另一種層次的影響。

 

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