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確診後爆「冬季癢」！抹凡士林仍抓到失眠　中醫這樣治肌膚水回來

▲冬天溫度下降，空氣乾燥易使全身皮膚脫屑、搔癢，故常見「冬季癢」說法。（示意圖／取自Unsplash）
▲冬天溫度下降，空氣乾燥易使全身皮膚脫屑、搔癢，故常見「冬季癢」說法。（示意圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

一名40多歲女性曾確診新冠，後來當冬天到來時，全身皮膚變得比較容易乾燥、脫屑、搔癢，用了凡士林還更癢，甚至癢到睡不著，雖曾至西醫就診但未改善，後來改赴中醫，使用「換膚方3.0」一天半包，並使用科學中藥秦艽鱉甲散搭配外用紫雲膏後，症狀明顯緩解，終於可以正常入眠。

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收治病例的北市聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東說，患者就醫時症狀為小腿乾燥、脫屑，手掌已搔抓致出血，且發癢狀況在夜晚更嚴重，經給予「換膚方3.0」一天半包，並使用科學中藥秦艽鱉甲散，加上外用紫雲膏修復肌膚，治療1周後，搔癢感大幅減輕，不過乾燥、脫屑仍未癒，再持續治療3個月後，皮膚不再乾癢，日前已開始治療更年期問題。

謝旭東表示，冬季癢在西醫診斷常為缺脂性濕疹，不只好發於小腿前側，四肢、軀幹也可見到，門診上已發現不少原本無皮膚問題，但確診新冠後皮膚容易乾癢，也有病人本身有皮膚疾病，感染新冠後問題加重，而除了西醫皮膚科能治療冬季癢之外，中醫特點在於能根據患者不同體質進行調理，使容易過敏的皮膚恢復正常肌膚。

針對冬季癢原因，謝旭東說，因冬天乾冷且濕度低，加上皮膚分泌油脂及保水功能下降，因此產生乾燥、脫屑、搔癢等問題，而中醫認為皮膚油脂不夠，屬於陰虛的多見，治療上則將人體比喻成大樹，皮膚有如樹皮，想救枯萎的樹，不是用水澆到樹皮上，而是澆水到根部才會有幫助，因此使用外用藥處理樹皮，內服藥澆水到樹根，兩者相並用才能治標也治本。

謝旭東也說，「換膚方3.0」對於冬季癢有效，原因是其中一味藥「生地」為皮膚的補水藥，功效為滋陰涼血、補充陰液，若搔癢、發炎厲害，則有「知母」、「石膏」、「黃芩」這三味藥清熱、消炎，使冬季癢問題能從內在改善，搭配紫雲膏讓受損的皮膚加速康復。

要預防冬季癢，謝旭東提醒，最好少穿毛衣類衣物，因為較厚的衣服不易透氣且易引起癢感，應採多層次穿搭，以棉質衣物較佳；此外，飲食上應少吃薑母鴨、羊肉爐、麻辣鍋等燥熱食物，應多吃銀耳、甘蔗、梨子、白蘿蔔等滋陰潤肌膚，而蘿蔔還有助腸道順暢，當腸道一通，身體自然輕鬆，皮膚修復也快。

🟡冬季癢建議茶飲：杏仁麥冬補陰茶

📍材料：杏仁6g，麥門冬9g，桑葉9g。

📍煮法：將材料加水煮沸後，再用小火煮10分鐘，過濾後即可飲用，可加入些許白糖調味。

📍使用方法：1天飲用1次，補充肌膚需要的水份。

📍功效：杏仁、麥冬、桑葉皆能養陰生津，且潤肺止咳，除對肌膚乾癢有效，也可緩解無痰乾咳。

📍注意事項：藥材以涼性為主，對於體質偏熱、乾癢、無法入眠者效果較好。

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