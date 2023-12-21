確診後爆「冬季癢」！抹凡士林仍抓到失眠　中醫這樣治肌膚水回來

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝旭東表示，冬季癢在西醫診斷常為缺脂性濕疹，不只好發於小腿前側，四肢、軀幹也可見到，門診上已發現不少原本無皮膚問題，但確診新冠後皮膚容易乾癢，也有病人本身有皮膚疾病，感染新冠後問題加重，而除了西醫皮膚科能治療冬季癢之外，中醫特點在於能根據患者不同體質進行調理，使容易過敏的皮膚恢復正常肌膚。
針對冬季癢原因，謝旭東說，因冬天乾冷且濕度低，加上皮膚分泌油脂及保水功能下降，因此產生乾燥、脫屑、搔癢等問題，而中醫認為皮膚油脂不夠，屬於陰虛的多見，治療上則將人體比喻成大樹，皮膚有如樹皮，想救枯萎的樹，不是用水澆到樹皮上，而是澆水到根部才會有幫助，因此使用外用藥處理樹皮，內服藥澆水到樹根，兩者相並用才能治標也治本。
謝旭東也說，「換膚方3.0」對於冬季癢有效，原因是其中一味藥「生地」為皮膚的補水藥，功效為滋陰涼血、補充陰液，若搔癢、發炎厲害，則有「知母」、「石膏」、「黃芩」這三味藥清熱、消炎，使冬季癢問題能從內在改善，搭配紫雲膏讓受損的皮膚加速康復。
要預防冬季癢，謝旭東提醒，最好少穿毛衣類衣物，因為較厚的衣服不易透氣且易引起癢感，應採多層次穿搭，以棉質衣物較佳；此外，飲食上應少吃薑母鴨、羊肉爐、麻辣鍋等燥熱食物，應多吃銀耳、甘蔗、梨子、白蘿蔔等滋陰潤肌膚，而蘿蔔還有助腸道順暢，當腸道一通，身體自然輕鬆，皮膚修復也快。
🟡冬季癢建議茶飲：杏仁麥冬補陰茶
📍材料：杏仁6g，麥門冬9g，桑葉9g。
📍煮法：將材料加水煮沸後，再用小火煮10分鐘，過濾後即可飲用，可加入些許白糖調味。
📍使用方法：1天飲用1次，補充肌膚需要的水份。
📍功效：杏仁、麥冬、桑葉皆能養陰生津，且潤肺止咳，除對肌膚乾癢有效，也可緩解無痰乾咳。
📍注意事項：藥材以涼性為主，對於體質偏熱、乾癢、無法入眠者效果較好。