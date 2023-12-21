中停止ECFA部分產品關稅減讓 侯友宜：嚴重傷害人民情感
中國大陸今宣布中止部分ECFA產品關稅減讓，國民黨總統候選人侯友宜表示，這不僅無助兩岸善意交流，也嚴重傷害台灣人民情感，他主張盡速在ECFA爭議架構中進行協商，否則產業將受衝擊。中國大陸日前調查貿易壁壘時已有警訊，民眾都知道可能會遭遇ECFA中止，但民進黨政府這8個月來，沒有提出具體方案來面對、解決。
記者余祥／台北報導
侯友宜召開兩岸政見記者會，宣布當選總統後，一年內完成「兩岸協議監督條例」立法、重啟兩會對話協商、重啟ECFA平台解決貿易爭端的機制等主張。
與會的前陸委會副主委劉德勳指出，總統蔡英文在2次就職典禮宣示，兩岸關係會站在中華民國憲法與兩岸人民關係條例基礎上處理，實際上看到的是兩岸對話中斷、民間交流下降，政府的兩岸政策引起國安疑慮，這都是因為目前沒有按照兩岸人民關係條例基礎運作。
東吳大學全球華商研究中心諮委施威全說，這跟15日行政院經貿談判辦公室發表的聲明完全一樣，6天以來沒有新的說法、具體的應對措施，這說法就是兩岸到世界貿易組織（WTO）去談，但他認為這問題應在ECFA架構協議談，雖然也可以在WTO談，但最有利的還是要回到ECFA架構，才能為台灣產業爭取最大利益。