提昇膽囊切除手術安全性！博田獲SNQ國家品質標章認證
博田國際醫院由肝膽腸胃內、外科、麻醉科、護理部及手術室共組成醫療團隊，導入新型「靛氰綠(ICG)螢光膽道偵測定位」醫療科技技術，並結合ICG-FC團隊追蹤、照護與治療，提昇膽囊切除手術安全性。博田國際醫院申請「靛氰綠(ICG)螢光膽道偵測定位保障了腹腔鏡膽囊切除手術安全性」於112年榮獲「SNQ國家品質標章」認證與肯定。
記者陳美嘉／高雄報導
博田國際醫院肝膽胰外科副院長李金德指出，引進「靛氰綠(ICG)螢光偵測定位」主要是進行腹腔鏡膽囊切除手術時，經由靜脈注射，完全由肝臟經膽汁排出進入膽管系統，搭配近紅外線的內視鏡特殊裝置，使得ICG螢光呈現於膽管系統，外科醫師可以隨時觀察到膽道系統危險的卡洛式三角，有如導航系統地進行膽囊切除手術。
李金德說明，該項技術研究至今，國內外相關文獻案例統計比較： Bile duct injury(膽管損傷)由0.012% → 0%，complication rate(手術併發率)2.3~17.4% → 0~0.3%，conversion rate(手術轉換率)0.23~1.9% → 0%，大大的提升手術的安全與減少手術時間。
SNQ國家品質標章是由國家生技醫療產業策進會(生策會)，召集全國權威學者專家，經過嚴謹的科學驗證的標章。而本屆SNQ國家品質標章一醫療服務類，由國內百位醫院院長即權威臨床專家，歷經半年審視團隊服務能量，照護流程之嚴謹程度與創新性，參照國內外發表指標數據詳細評選，選拔出來授與代表安全與品質的國家品質標章。
李金德表示，在全國醫療院所當中，博田國際醫院是國內少數「地區醫院」層級，能獲得SNQ國家品質標章，獲得國家級的肯定，實屬難能可貴，也是榮耀歸屬。