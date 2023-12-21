GD離開YG簽約新東家！將成立「毒品防治基金會」　宣布2024年回歸

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至於GD被調查吸毒一事，Galaxy Corporation也代替他回應，「警察只是做了身為搜查機關該做的事，有令人質疑的部分當然就要調查了。儘管在過程中有感到遺憾的部分，但警方調查是按照合法程序進行的，權志龍身為大韓民國的一員，信任並尊重國家機關的程序和結果。」
由於GD沒能到場，Galaxy Corporation公開他的手寫信，表達他想說的話，信中提到，「最近我經歷了一段困難的時光」，正是因為如此，他察覺每年韓國有平均有2萬多位毒品犯罪者，以及青少年毒品犯罪急劇增加的事實。所以，他決定建立基金會來幫助社會弱勢，給與那些誤入歧途不知道該怎麼走回正路的人們幫助；同時他也宣布將在明年重新出發，「我會履行作為藝術家的責任和社會責任，希望你們也能在自己的崗位上盡到自己的責任。」
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
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