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GD離開YG簽約新東家！將成立「毒品防治基金會」　宣布2024年回歸

▲GD正式離開YG今天公布簽約新東家，他也宣布將成立毒品防治基金會，在2024年全面回歸。（圖／GD IG）
▲GD正式離開YG今天公布簽約新東家，他也宣布將成立毒品防治基金會，在2024年全面回歸。（圖／GD IG）

記者薛羽彤／綜合報導

南韓天王GD（G-Dragon、權志龍）先前捲入吸毒案，事後正式洗清嫌疑。昨（20）日老東家「YG娛樂」發文正式向GD說再見，宣布雙方不再合作，新東家Galaxy Corporation今（21）日召開記者會，宣布與GD簽約，也公開他的手寫信，內容提到，GD決定創立基金會，積極投入毒品防治和支援弱勢群體。

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▲G-Dragon（GD、權志龍）與老東家YG娛樂不續約，傳出被Galaxy Corporation簽下。（圖／翻攝自GD臉書）
▲GD與老東家YG娛樂不續約，今日宣布被Galaxy Corporation簽下。（圖／翻攝自GD臉書）
Galaxy Corporation今天正式召開見面會，表示會延遲宣布雙方合作，是因為想等YG娛樂發表立場後再公布，而GD因為行程安排的關係沒能到場。Galaxy Corporation說：「GD和我們之間不僅是經紀公司和藝人的關係，更是合作夥伴。未來我們將相互支持，展現全新的GD風采！」

▲GD被爆染毒，主動前往警局調查，最後連3毒檢都陰性，警方27日解除出境禁令，而當初指控他的酒店A女室長竟翻供，稱改口稱「沒親眼見過GD吸毒」，並再扯出「演員C」。（圖／SBS YouTube ）
▲GD今年陷入染毒風波，最後洗刷罪名。（圖／SBS YouTube ）
至於GD被調查吸毒一事，Galaxy Corporation也代替他回應，「警察只是做了身為搜查機關該做的事，有令人質疑的部分當然就要調查了。儘管在過程中有感到遺憾的部分，但警方調查是按照合法程序進行的，權志龍身為大韓民國的一員，信任並尊重國家機關的程序和結果。」

由於GD沒能到場，Galaxy Corporation公開他的手寫信，表達他想說的話，信中提到，「最近我經歷了一段困難的時光」，正是因為如此，他察覺每年韓國有平均有2萬多位毒品犯罪者，以及青少年毒品犯罪急劇增加的事實。所以，他決定建立基金會來幫助社會弱勢，給與那些誤入歧途不知道該怎麼走回正路的人們幫助；同時他也宣布將在明年重新出發，「我會履行作為藝術家的責任和社會責任，希望你們也能在自己的崗位上盡到自己的責任。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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