訴諸國際！柯文哲政見會被民視消失44秒 民眾黨高規格找口譯
2024總統大選首場公辦電視總統政見發表會昨日晚間登場，但負責轉播的民視在民眾黨總統候選人柯文哲批評蔡英文府和台南市府的社宅政策時，遭到民視切掉播廣告達44秒。對此，民眾黨今（21）日下午舉行記者會譴責媒體幫蔡政府粉飾太平。
記者呂炯昌／新北報導
民眾黨今日下午在柯文哲全國競總舉行「2024總統政見發表會，誰讓柯文哲『被消失』?」記者會，出席者包括民眾黨副總統參選人吳欣盈、民眾黨立委邱臣遠、民眾黨不分區提名人 黃國昌與陳智菡。
陳智菡表示，在記者會開始前，民視總經理有來電澄清，絕對不是刻意為之，是AI判讀的問題。陳智菡進一步指出，11月24日公視轉播教育論壇時，柯文哲的畫面也被消失，民視下午已放上昨日政見會完整片段，但是公視至今還未還原完整影片。
黃國昌表示，中選會的新聞稿稱民視影片未剪輯，他反問這是李進勇還是中選會委員發出的新聞稿？譴責中選會遺憾粉飾太平到無以復加。
特別的是，民眾黨發出的採通不只有中文，更附上英文翻譯。記者會除有手語老師外，更找來一名口譯，來賓每發言一段，口譯員立即翻譯成英文。
民眾黨表示，柯文哲在總統政見會畫面被消失，獲得在台的外國媒體高度關注，因此本次記者會找來口譯員，透過翻譯讓在台外國既找知道柯文哲受到不公平待遇，希望台灣想要一場公平、公正公開的選舉程序。