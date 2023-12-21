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炎亞綸遭耀樂控偷拍首開庭！「1200萬天價和解金」被爆出

▲炎亞綸、耀樂的未成年偷拍親密影片一案，於今天上午首度開庭，稍早爆出耀樂開出1200萬和解金。（圖／炎亞綸臉書）
▲炎亞綸、耀樂的未成年偷拍親密影片一案，於今天上午首度開庭，稍早爆出耀樂開出1200萬和解金。（圖／炎亞綸臉書）

記者吳雨婕／台北報導

炎亞綸（改名吳秉孺）於今年6月時被抖音圈網紅耀樂指控，炎亞綸在他未成年時偷拍親密影片，影片還外流，事件鬧得沸沸揚揚，炎亞綸的形象重創。偷拍部分，檢方以《兒少性剝削防制條例》拍攝、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴，於士林地院今（21）日首開庭。近來有消息指出，耀樂開出1200萬的天價和解金，《NOWnews今日新聞》求證炎亞綸的經紀人，經紀人回應：「往和解方向去努力，讓事情盡快落幕。」

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炎亞綸今年6月遭網紅耀樂指控偷拍他未成年時的親密影片，以及他熟睡時性侵，經檢方調查後，性侵部分以證據不足不起訴，至於偷拍部分則是被檢方以拍攝、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴，今天一早士林地院開庭，炎亞綸與耀樂分別出庭，炎亞綸與耀樂律師等在調解庭待了30分鐘，才進入法庭，庭訊約30分鐘結束。

▲炎亞綸遭網紅耀樂指控，16歲時對他性侵、偷拍性影像，今炎亞綸《強制性交》因罪嫌不足，不起訴。（圖／資料照，記者吳雨婕攝）
▲▼炎亞綸（上圖）、網紅耀樂（下圖）的偷拍親密影片一案，於今天首度開庭。（圖／資料照，記者吳雨婕攝）
▲耀樂今下午發聲明反擊炎亞綸。（圖／資料照，記者吳雨婕攝）
 
炎亞綸出庭時表示：「今天就是盡最大努力和誠意和解。」耀樂對於是否希望炎亞綸被關，回應尊重法律。據《壹蘋》報導，傳聞耀樂開出1200萬元的和解金。針對此事，《NOWnews今日新聞》求證炎亞綸經紀人，經紀人回應：「案件還在進行中，細節不方便多說，但往和解方向去努力，讓事情盡快落幕。」而耀樂方面對於此消息，則是在IG限時動態上否認。




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