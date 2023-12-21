炎亞綸遭耀樂控偷拍首開庭！「1200萬天價和解金」被爆出
炎亞綸（改名吳秉孺）於今年6月時被抖音圈網紅耀樂指控，炎亞綸在他未成年時偷拍親密影片，影片還外流，事件鬧得沸沸揚揚，炎亞綸的形象重創。偷拍部分，檢方以《兒少性剝削防制條例》拍攝、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴，於士林地院今（21）日首開庭。近來有消息指出，耀樂開出1200萬的天價和解金，《NOWnews今日新聞》求證炎亞綸的經紀人，經紀人回應：「往和解方向去努力，讓事情盡快落幕。」
記者吳雨婕／台北報導
炎亞綸今年6月遭網紅耀樂指控偷拍他未成年時的親密影片，以及他熟睡時性侵，經檢方調查後，性侵部分以證據不足不起訴，至於偷拍部分則是被檢方以拍攝、意圖散布而持有少年性影像2罪起訴，今天一早士林地院開庭，炎亞綸與耀樂分別出庭，炎亞綸與耀樂律師等在調解庭待了30分鐘，才進入法庭，庭訊約30分鐘結束。
炎亞綸出庭時表示：「今天就是盡最大努力和誠意和解。」耀樂對於是否希望炎亞綸被關，回應尊重法律。據《壹蘋》報導，傳聞耀樂開出1200萬元的和解金。針對此事，《NOWnews今日新聞》求證炎亞綸經紀人，經紀人回應：「案件還在進行中，細節不方便多說，但往和解方向去努力，讓事情盡快落幕。」而耀樂方面對於此消息，則是在IG限時動態上否認。
※【NOWnews 今日新聞
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