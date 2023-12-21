曾智希被求婚曬超大鑽戒！後方驚見亮點「3對情侶在親親」超閃
男星陳志強與曾智希從去年7月登記結婚至今，不斷在社群平台上放閃，昨（20）日正是曾智希34歲生日，陳志強邀來好友們參與，補上求婚儀式，還送出超大的鑽戒給老婆，求婚系列照片曝光後，後面竟有3對圈內情侶在接吻，令網友直呼「為什麼後面更閃！」
記者薛羽彤／綜合報導
曾智希昨日在臉書上開心曬出被求婚的照片，「一直期待著能在好友的見證下被正式求婚，終於⋯⋯沒想到在發生的那一刻，淚水完全模糊了我的視線」，照片中聚集拍八點檔的圈內好友，江宏恩、楊昇達夫妻、勇兔、王宇婕、林萱瑜等人，其中一張曾智希開心秀出她的鑽戒，後方有今年新婚的洪詩和李運慶、2月被求婚成功的林萱瑜和Junior，以及愛情長跑12年的王宇婕與圈外男友，都正在嘴對嘴接吻，成為畫面中的亮點。
罕見有3對CP在鏡頭前忘情接吻，瞬間引起網友熱議，紛紛表示，「後面的3對是亮點」、「好閃，都在親親。」、「為什麼後面的偷啾啾」、「我的目光都在後面耶！後面閃閃閃」、「到底是哪一隊在求婚？每個都很閃啊」，林萱瑜也回應：「哈哈哈哈哈，看一百遍還是覺得我們很好笑。」
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