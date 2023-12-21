交通違規記點惹民怨　陳建仁：有必要即時調整做法

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陳建仁感謝第一線執法同仁辛勞，雖然整體道安政策出現成效，過去半年執法過程中，坦言部分配套措施未臻完備，加上新法上路導致第一線執法人員負擔承重，執行結果發現影響民眾行車與工作權益失衡現象，甚至造成許多民眾擔憂工作權遭剝奪不安與困擾，認為有必要及時調整，更周全合宜的做法。
陳建仁說，這段期間交通部與內政部採取多項為微調措施，確實讓記點案件數下降7成多，新法實施將近半年，政府確保道路交通安全目標不變，但相關策略要與時俱進，盡力在行人安全、行車安全與人民工作權中取得更好平衡，在人車互相尊重中，改善創造更友善安全的交通環境，因此相關記點規定是否合理妥善，仍有通盤檢討必要，請交通部與內政部，根據違規樣態區分出不同危險程度， 從有效風險控管角度，全面檢視相關記點規定合理性，以符比例原則，兼顧道安與人民權益。
交通部公共運輸及監理司長林福山則說明，交通部依照院長裁示，救現行55項違規記點項目，按照違規態樣來做檢討，基本上記點從25項目，這次新法修正施行後增加到55項，所以其中30個項目會是後續檢討的重點，基本上在有效風險控管之下，希望更符合比例原則，兼顧行車安全與民眾駕駛權益。