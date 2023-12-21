釣魚爽獲一隻貓！YouTuber海中「撈出三花幼貓」 結局竟改變命運
真是奇蹟！一名日本YouTuber平時都在頻道上傳釣魚影片，某天他在釣魚時，竟遇到一隻溺水小貓，成功救起後，他也立刻決定收編，自此頻道變成愛貓日常專區，轉型成為貓奴YouTuber。沒想到頻道點閱數竟暴增數10倍，現在已經累積將近8萬人訂閱，讓不少網友感動喊「好心有好報」、「是會帶來好運的貓貓」。
記者賴禹妡／綜合報導
日本YouTube頻道「僕と うみ のスローライフ」過去上傳的影片類型都是釣魚日常，某天他一如往常到海邊釣魚，正當他因收穫不佳而打算提前收工回家時，突然聽到細微的動物叫聲，他循著聲音方向前進，原以為是有奶貓和母親走失，赫然一看才發現，竟有一隻小貓正漂浮在海上等待救援。
原PO當下立刻拿起手邊的大撈網，緊急將小貓撈起，一邊還著急地說「怎麼辦」、「你沒事吧」。而當他從網中救起全身濕透的小貓時，發現小貓正在發抖，馬上回車上拿出毛巾擦乾貓咪，並帶回家替貓咪洗了舒服的溫水澡，最後溫柔地替牠吹乾毛髮。
而貓貓好像知道原PO是好心人般，全程絲毫不反抗，最終原PO也決定收編。從那天起，YouTube頻道「僕と うみ のスローライフ」裡彷彿變成貓咪專區，充滿了各種貓咪吃飯、洗澡、玩耍等療癒影片，反而吸引將近8萬人訂閱，甚至救貓影片更超過107萬觀看次數，讓不少網友感動直呼「真是一隻會帶來好運的貓貓」。