聖誕叫車驚喜！Uber車上抽好康　有望拿IPhone15Pro

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為滿足民眾年末乘車需求，UberApp與合作車隊提供多達10種不同乘車選項，包含滿足日常需求的「菁英優步」、適合家庭、多位朋友出遊的「樂聚優步」、配備嬰兒安全座椅的「寶寶優步」、與一般黃色計程車相同跳錶計費的「優步小黃」及擁有豪華型服務的「尊榮優步」、提供更舒適腿部空間的「菁英Plus」等，因應各式活動的移動情境。
Uber分享，隨氣溫驟降，民眾使用UberApp一鍵叫車，無須擔心天冷在路邊久候攔不到車，還可利用預約搭乘功能提前規劃忙碌的年末行程。此外，UberApp提供全程GPS定位、行程分享、110緊急援助等十項安全性功能，讓民眾可以開心安心享受年末狂歡時刻。
因應年末節慶叫車需求增加，Uber說明，UberApp上也有「為賓客叫車」功能，讓民眾可以透過App為親朋好友叫車。簡單三步驟即可完成，Uber用戶只要打開UberApp點選「要去哪裡？」的方塊、點擊上方畫面的「我本人」、點選「新增乘客」，就可以幫親友叫車，叫車後乘客將可透過簡訊連結查看行程狀態並追蹤路徑，即使沒有UberApp也可輕鬆搭乘，享受Uber安心可靠的乘車體驗。
為與民眾共度聖誕佳節，Uber推出「Uber伴聖誕，驚喜不間斷」活動，即日起至12月25日，民眾透過UberApp叫車，就有機會搭乘到布置有聖誕裝飾的主題專車，解鎖限量聖誕小禮，還可於車上禮物襪抽取小卡立即換取多重乘車好康，如兩趟75元「預約搭乘」優惠序號等。此外，即日起至12月31日，民眾於UberApp輸入優惠序號【聖誕來抽哀鳳】登錄活動，並完成三趟（含）以上的行程趟次，還有機會抽中IPhone15Pro。