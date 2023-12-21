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聖誕叫車驚喜！Uber車上抽好康　有望拿IPhone15Pro

▲使用 Uber App 一鍵叫車，就有機會搭到聖誕主題專車，解鎖限量彩蛋、加碼抽 iPhone 15 Pro！（圖／Uber 提供）
▲使用 Uber App 一鍵叫車，就有機會搭到聖誕主題專車，解鎖限量彩蛋、加碼抽 iPhone 15 Pro！（圖／Uber 提供）

記者許若茵／台北報導

聖誕節、跨年將至，正是民眾相約親朋好友，一年一度舉辦餐敘團聚、交換禮物等活動的重要時刻。伴隨著濃厚的聖誕氛圍，Uber宣布即日起至12月25日，只要透過UberApp預約乘車，就有機會搭乘限定聖誕主題專車，獲得驚喜小禮與乘車優惠，還有機會抽IPhone15Pro，一起共度美好時刻。

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《2023計程車產業服務品質調查報告》指出，將近6成民眾外出移動時會選擇使用App預約計程車，且該比率正逐年成長。歲末年終迎來眾多節慶派對與社交聚會，民眾使用UberApp叫車的移動需求大增。根據Uber平台大數據統計，2022年12月為UberApp全年行程趟次最多的月份，叫車尖峰更集中在晚間用餐時段17點至22點之間。同時Uber也觀察到，除車站與高鐵站等接駁南來北往旅客的交通樞紐外，台北聖誕歲末氛圍濃烈的地點，也是熱門上下車地點，包括新光三越台北信義新天地、統一時代百貨、台北101及忠孝敦化商圈等。

為滿足民眾年末乘車需求，UberApp與合作車隊提供多達10種不同乘車選項，包含滿足日常需求的「菁英優步」、適合家庭、多位朋友出遊的「樂聚優步」、配備嬰兒安全座椅的「寶寶優步」、與一般黃色計程車相同跳錶計費的「優步小黃」及擁有豪華型服務的「尊榮優步」、提供更舒適腿部空間的「菁英Plus」等，因應各式活動的移動情境。

Uber分享，隨氣溫驟降，民眾使用UberApp一鍵叫車，無須擔心天冷在路邊久候攔不到車，還可利用預約搭乘功能提前規劃忙碌的年末行程。此外，UberApp提供全程GPS定位、行程分享、110緊急援助等十項安全性功能，讓民眾可以開心安心享受年末狂歡時刻。

因應年末節慶叫車需求增加，Uber說明，UberApp上也有「為賓客叫車」功能，讓民眾可以透過App為親朋好友叫車。簡單三步驟即可完成，Uber用戶只要打開UberApp點選「要去哪裡？」的方塊、點擊上方畫面的「我本人」、點選「新增乘客」，就可以幫親友叫車，叫車後乘客將可透過簡訊連結查看行程狀態並追蹤路徑，即使沒有UberApp也可輕鬆搭乘，享受Uber安心可靠的乘車體驗。

為與民眾共度聖誕佳節，Uber推出「Uber伴聖誕，驚喜不間斷」活動，即日起至12月25日，民眾透過UberApp叫車，就有機會搭乘到布置有聖誕裝飾的主題專車，解鎖限量聖誕小禮，還可於車上禮物襪抽取小卡立即換取多重乘車好康，如兩趟75元「預約搭乘」優惠序號等。此外，即日起至12月31日，民眾於UberApp輸入優惠序號【聖誕來抽哀鳳】登錄活動，並完成三趟（含）以上的行程趟次，還有機會抽中IPhone15Pro。
 

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