蔡詩芸甩婚變傳聞！與王陽明「浴室Play」 積極拚生第二胎
「嘻哈女神」Dizzy Dizzo蔡詩芸全新饒舌專輯《Spiral》，並於今（21）日舉行媒體活動，她開心分享與王陽明感情回溫，依舊是「地表最閃夫妻」，還分享夫妻感情極好的兩人，會等4歲女兒睡覺後，開心Play，就連浴室都有「愛的痕跡」，蔡詩芸透露積極拚能有第二胎。
記者吳雨婕／台北報導
蔡詩芸分享專輯主打歌〈Love Sick〉，歌名暗含「愛情生病」的意涵，她笑說歌曲想傳達的不只是愛情，「人跟人的溝通，無論是跟朋友、家人溝通，都會碰到在溝通上可以更好的狀況，疫情的關係讓很多事情變得很難溝通。」也因為這樣，蔡詩芸才創作出這首歌曲，被問到該曲是不是與王陽明的故事，她趕緊澄清不是，「這首歌是疫情的時候，城市給我的壓迫感，已經很久了。」
談到先前傳出蔡詩芸與王陽明的婚變，蔡詩芸趁機放閃：「我們還是地表最閃夫妻，畢竟我們都是公眾人物，很多事情很私人，其實我跟Sunny一直以來就像是家人。」還直言，「人生就是這樣子，婚姻沒有十全十美，就是要經營，都是要互相努力。」她透露，剛好12月是女兒的生日，還是夫妻倆結婚8周年紀念日，兩人預計會有一個晚餐約會。
如今夫妻倆感情非常好，蔡詩芸自爆小孩睡著後，都會有「夫妻時間」，甜讚王陽明：「他現在很好，體力也很好，以為他28歲。」還笑說到現在都會跟王陽明撒嬌，蔡詩芸不諱言的表示，希望能有第二胎，「沒有那麼簡單，當然想（再懷孕），不是像電影一樣，我屬於辛苦一點的。」不過一切都還是順其自然。
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